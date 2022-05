Nintendo Switch Sports está lleno de usuarios con nombres obscenos y repugnantes, y los fanáticos piden una solución: Nerd4.life

Deportes del interruptor de Nintendo Es un juego colorido y alegre y es adecuado para todos, pero hay un problema: los fanáticos informan en línea que muchos usuarios eligen Nombres vulgares y repugnantes ya veces con referencias al abuso sexual infantil. Luego, los fanáticos le piden a Nintendo que encuentre una solución.

Al parecer, los desarrolladores de Nintendo Switch Sports han incluido un archivo purificador Para limitar el uso de palabras ofensivas, muchos jugadores han encontrado formas alternativas de eludir los filtros. Los jugadores en Reddit quieren que Nintendo mejore la función y ofrezca la posibilidad de marcar nombres inapropiados para que el equipo pueda tomar medidas caso por caso.



nintendo switch deportes voleibol

Usuario de Nintendo Switch Sports, vamos Reddit, por ejemplo: “Honestamente, espero que esto no continúe. Quiero que este juego no sea completamente tóxico con nombres potencialmente ofensivos. Lo ves en otros juegos y espero que la comunidad de Switch Sports se mantenga positiva”. Otro también afirma que no quiere ver, ni en Switch ni en ningún otro lado, nombres que hagan referencia a la violencia contra menores (preferimos no informar de los ejemplos citados). Otro usuario afirma que la única solución que ha encontrado es bloquear a estos jugadores directamente desde la configuración de Switch, pero obviamente el problema no debería estar ahí.

Aparte de estos problemas, Nintendo Switch Sports es un gran juego, como le mostramos en nuestra revisión.