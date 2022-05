Hay novedades en camino, según Colin Moriarty – Nerd4.life

Puede haber noticias pronto encima transmitido por la sangresegún informa el reportero y desde adentro colin moriarty Durante su podcast “Sacred Tokens”, insinuó que Sony de alguna manera relanzaría la marca con una nueva versión o un seguimiento.

A decir verdad, la mención de Moriarty en la serie es muy vaga, pero esto es suficiente para revivir los rumores que circulan desde hace años sobre la posibilidad de que esto suceda. Bloodborne 2 o remake Desde el primer capítulo, que muchos ven posible sobre todo ahora que BluePoint se ha unido a PlayStation Studios.

“Aún no has visto todos los clips de BloodborneTe diré esto”, dijo Moriarty en el contexto. notación de audio, que, sin embargo, no ha sido seguido por ningún análisis en profundidad y por lo tanto permanece abierto a numerosas interpretaciones. La razón para considerarlo es porque Moriarty ha demostrado ser bastante confiable con su información en el pasado, como en el caso de los vistazos a Ratchet & Clank: Rift Apart y el remake de Demon Souls.

Queda por entender qué quiere decir el reportero con esta declaración, que simplemente significa que la franquicia no se considera cerrada. Bloodborne 2 es desarrollado por DeSoftware Posiblemente, incluso si el equipo parece estar ya ocupado con otros proyectos después del gran éxito de Elden Ring, pero dados los proyectos anteriores y el modus operandi de Sony, la nueva versión de Bloodborne para PS5, posiblemente con una salida para PC, se ha encargado de Blue Dot. De cualquier manera, haremos un seguimiento, aunque puede pasar un tiempo antes de que sepamos algo.