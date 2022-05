Primeras pruebas y comparación de Xbox Series X | S – Nerd4.vida

Varias ojivas técnicas, incluidas Fundición digital y TechRadarllevar a cabo la primera una prueba Sobre el VRR de PS5la nueva funcionalidad de la consola de Sony que finalmente se presentó tras una larga espera y que se ha traducido en una serie de mejoras aplicadas al rendimiento de los juegos, aunque implementadas en principio No está al nivel de Xbox Series X | S..

También mencionado en un especial al respecto, la frecuencia de actualización variable, en pantallas compatibles, ayuda a eliminar los problemas de velocidad de fotogramas al eliminar el desgarro y el parpadeo de la pantalla, incluso si tenemos que ver cómo interfieren la tecnología y la situación. Caen los juegos.

Como hemos visto, PS5 VRR no funciona en todas las pantallas y alguien ya ha pensado en hacer una lista de televisores y monitores compatibles e incompatibles, especialmente la función respectiva que presenta. para especificar Fantástico, incluso comparado con lo que aparece en Xbox Series X | S: Solo funciona con monitores que adoptan el estándar HDMI 2.1, eliminando así parte del televisor y la mayoría de los monitores, a diferencia de Xbox que en cambio cumple precisamente con las solicitudes de FreeSync de AMD, que también funciona a través de HDMI 2.0, y funciona en una amplia gama de pantalla de monitores.

El rango con el que interfiere el VRR de la PS5 también está limitado al rango de 48-60 Hz para monitores a 60 Hz o 48 y 120 Hz en pantallas de hasta 120 Hz.

Una función llamada Low Framerate Compensation (LFC) generalmente se activa cuando la velocidad de fotogramas cae por debajo del umbral de 48 Hz, duplicando la frecuencia de fotogramas y, por lo tanto, activando VRR, pero esta función debería estar en PS5 Implementado mediante parchepor lo que solo está disponible en algunos juegos, mientras que en otros pueden ocurrir fenómenos de juicio (inconsistencias en la fluidez o velocidad de las imágenes) y otros problemas en aquellos que no han sido actualizados específicamente.

Las pruebas de Digital Foundry generalmente arrojaron resultados positivos para los juegos de PS5, con algunas excepciones: Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West, por ejemplo, no parecen admitir VRR o eso en este momento. no trabaja. Además, en algunos televisores, parece que la función puede entrar en conflicto con la atenuación local, lo que puede provocar una pérdida de calidad de imagen. En general, Digital Foundry recomienda usar VRR en PS5 solo para aquellos juegos que se supone que alcanzan los 60 fps pero tienden a fallar la mayoría de las veces.

La evaluación de TechRadar es más sencilla, ya que la función funciona bastante bien, pero no tan bien como Xbox Series X | S. Las razones son similares a las encontradas por Digital Foundry: una fuerte limitación en el uso efectivo que solo soporta HDMI 2.1 y la necesidad de parches para que funcione correctamente (aunque activar VRR todavía puede tener efectos positivos en juegos que no lo soportan). apoyarlo) Oficialmente), el hecho de que no se ejecuta en juegos de PS4, el rango de trabajo limitado entre 48 y 120 Hz, y la reducción del tono de color a 4: 2: 2 usando 4K a 120 fps.