Se acerca el eclipse total de la luna de Venus, se pondrá roja, te contamos la fecha exacta “ILMETEO.it

Se acerca el eclipse total de la luna de Venus, se pondrá roja y te diremos la fecha exacta

16 de mayo: eclipse total de lunalunes 16 de mayo: Con motivo de esta fecha porque Habrá un increíble eclipse total de Luna.

vamos a gustar En Italia, sin embargo, habrá que esperar noche profunda Donde nuestro satélite comenzará la queja en 4.27 Entonces para llegar a cumbre en 6.11.

En la fase total del eclipse, la luna ya se fue y el el sol ya ha salido Así que ver este evento astronómico en particular no será muy fácil.

Atención a otros detalles. Quizás no podamos ver el típico color rojizo que asume la Luna en la fase de un eclipse máximo, pero por lo tanto tendremos que contentarnos con notar el primer paso del oscurecimiento, que también sería muy impresionante.

Si no logramos ver el eclipse, podemos compensarlo con Visión De los más planetas importantes: De hecho, un poco antes del amanecer, será visible hacia el este, Saturno y hacer un seguimiento MarteAsi que Júpiter Por fin Venus.

Pero, ¿por qué la luna llena de mayo se llama “flores”?

El sugerente nombre se le atribuye antes indios americanos y en particular de la tribu algonquina que habitaba el actual noreste de los Estados Unidos, y que ya había notado en tiempos lejanos cómo los anémona florecienteY campanillasY Violeta Y otros tipos de flores coincidieron precisamente con luna llena de mayo.