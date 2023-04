Nintendo Indie World, todos los juegos y anuncios para Nintendo Switch

El nuevo acaba de terminar mundo indy de nintendoel evento en el que la compañía japonesa presentó las próximas producciones independientes interruptor de nintendo, con algunas notas altas pero también ausencias que dejan un regusto amargo en boca. De todos modos, aquí Todos los juegos y anuncios apareció en la corriente.

Para abrir los bailes estuvo el anuncio de la fecha de lanzamiento de Mineko’s Night Market en Nintendo Switch y PC: el título de Meowza Games estará disponible a partir del próximo 26 de septiembre y nos pondrá en la piel de Mineko en aventura de simulación Muy lindo e interesante.

Así que hemos repasado My Time at Sandrock en acción, con fecha de lanzamiento prevista para este verano: no tendremos que esperar mucho para probar esta prometedora experiencia narrativa, que incluye Docenas de personajes y misiones secundarias. Lidiamos con eso mientras tratamos de restaurar una comunidad dentro de un páramo postapocalíptico.

¡Plato! es un pintoresco juego de simulación en el que debes administrar la cocina y el comedor de un restaurante para satisfacer a los clientes más exigentes, recolectando bonos al final del turno para comprar nuevos electrodomésticos y hornos de alta tecnología para aumentar tu competitividad, solo o en compañía. multijugador cooperativo para cuatro jugadores. en octubre.

Edredones y colchas de calicó En cambio, se presenta como la versión digital del juego de mesa calico, con todas sus características, un tablero estilo quilt y por supuesto los gatitos, a los que podremos cuidar mientras nos convertimos en expertos en costura, también en este caso. solo o con un máximo de tres amigos en jugadores multijugador localmente o en línea. El juego llegará este otoño.

Rift of the NecroDancer ha sido anunciado para Nintendo Switch y se lanzará en 2023: excelentes noticias para los fanáticos de Brace Yourself Games, el equipo detrás de Crypt of the NecroDancer, que luchan con un ritmo casual tan cautivador que enfrentaremos batallas cada vez más desafiantes para ganar con ritmo y precisión.

ligeramente a la izquierda es el nuevo DLC para Armarios y cajones, en el que podremos experimentar veinticinco nuevos puzles mientras exploramos un mundo formado por pequeños espacios, compartimentos secretos y sorpresas que nos esperan cada vez que abrimos un cajón, todo ello acompañado de valiosas ilustraciones y grandes escenarios. Llegando en junio.

Shovel Knight Pocket Dungeon verá llegar DLC gratis esta primavera, paquete de rompecabezasque introduce dos nuevos personajes jugables y desafiantes desafíos de Quandary, así como la ambientación de Castle Quandary, donde podremos encontrar muchos nuevos rompecabezas que nos esperan.

Cult of the Lamb: Relics of the Ancient Faith es también un DLC que incluye decenas de nuevos objetos, reliquias y enemigos que encontraremos en mazmorras rediseñadas para la ocasión, con nuevas versiones de los cuatro obispos guardianes que velarán por ellos y los objetivo traer nuestro botín de vuelta al culto para enriquecerlo. ¿director? 24 de abril

Animal Well, el primer juego lanzado por el equipo de YouTube Dunkey, es un juego de metroidvania que se desarrolla en un mundo basado en píxeles, donde podremos recolectar tesoros, encontrarnos con criaturas fantásticas pero a veces hostiles, y en este último caso nos hay que enfrentarlos. Podremos descubrir todos los secretos de este mundo el próximo invierno.

Crime O’Clock es una aventura basada en puzles, donde nuestro objetivo será resolver cuarenta casos repartidos por el tiempo y el espacio, pasando de la época dorada al futuro, observando cómo cambian los escenarios de vez en cuando desde el momento del crimen. y conocer a los personajes que nos ayudarán a encontrar las pistas y evidencias que necesitamos de vez en cuando. La fecha de lanzamiento está fijada para el 30 de junio.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, que ya fue confirmado para Nintendo Switch hace unos días, se presentó en Nintendo Indie World con un tráiler que reafirma la connotación de terror del juego, en el que controlamos a Gregory, un niño que se queda atrapado toda la noche. en un Mega Pizzaplex. ¡El título ya está disponible!

Sombras sobre el odio Se trata más bien de un RPG bufonesco ambientado en los años veinte del siglo pasado, en el mundo de West of Loathing, donde podremos explorar un maravilloso mundo monocromático y realizar distintas actividades en diferentes roles. Además en este caso nos encontramos ante una sombra: el juego está disponible hoy en formato digital.

Teslagrad 2 fue presentado y Teslagrad remasterizado, las aventuras dinámicas de Rain Games y Modus Games donde podremos aprovechar las fuerzas electromagnéticas para resolver acertijos basados ​​en la física dentro de escenarios inspirados en escenarios escandinavos. Tendremos que aprender el arte de la Teslamancia y derrotar a los peligrosos monstruos que habitan este mundo. Ambos títulos están disponibles hoy.

Blasphemous 2 ya tiene tráiler y ventana de lanzamiento, prevista para este verano: el nuevo capítulo del juego hack & slash de The Game Kitchen se prepara para encantarnos con sus inquietantes iconos, con sesiones de plataformas cada vez más complejas y espectaculares y desafiantes batallas, en las que podrá aprovechar numerosas habilidades especiales.

Sin duda uno de los platos fuertes del evento, Oxenfree 2: Lost Signals sale con un nuevo tráiler y una fecha de lanzamiento fijada para el próximo 12 de julio. Volveremos a encontrar a Riley, quien regresa a Kamina City para investigar unas misteriosas señales de radio a través de las cuales parece posible comunicarse con seres sobrenaturales y manipular el mundo. Pero ten cuidado: ¡un culto peligroso quiere apoderarse de este poder!