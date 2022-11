Paquete con God of War Ragnarok ahora en Amazon, pero las unidades expiraron inmediatamente – Nerd4.life

Hoy, 4 de noviembre de 2022, A Paquete de PS5 con God of War Ragnarok Con un precio de 619,99 euros. El empaque apareció y se agotó rápidamente. En el momento de redactar este artículo no hay unidades disponibles, pero no sabemos cuándo volverán a estar disponibles: nuestro consejo es que estéis pendientes Esta página de producto en Amazon es para el paquete.

Este paquete incluye la PS5 Standard, es decir, con un lector óptico y una copia de God of War Ragnarok. El precio, como se mencionó, es 619,99 €, que es el precio normal para este tipo de paquete. Por supuesto, el paquete también incluye el controlador PS5 DualSense y los cables necesarios para la conectividad de alimentación y audio/video.

Según los datos proporcionados por Keepa que rastrea el precio y la disponibilidad de los productos en las páginas de Amazon, el paquete se ha vuelto Disponible alrededor de las 12:35 p.m. Este Dia. No está claro qué tan rápido se agotarán las unidades disponibles, pero ciertamente no tomó más de media hora.



Paquete de PS5 con God of War Ragnarok

El paquete ha sido editado en 9 de noviembre de 2022Eso sí, incluye una copia de God of War Ragnarok para PS5, que estará disponible en esa fecha. Con suerte, Amazon tendrá más unidades a la venta en esta época.

Mientras tanto, puede leer nuestra reseña de God of War Ragnarok y conocer las calificaciones de las reseñas internacionales. Además, también te ofrecemos nuestro vídeo comparativo entre las distintas versiones del juego.