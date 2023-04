Querido Zorro, ahora has echado a perder la publicidad.

El director de orquesta Diego Bianchi alias Zorro, el pasado viernes en La 7, dedicó la última parte de la publicidad en directo al llamado social top ten, es decir, los posts y vídeos más curiosos que aparecían en facebook, twitter, etc. Pasada la Semana Santa, el Zorro y sus coautores han creído oportuno centrarse específicamente en la Semana Santa tras dar espacio al pionero “que multiplica pizza y ñoquis y al médico que valida estigmas”. Entre otras cosas, el asunto del supuesto vidente (junto con el debate sobre el programa Rai 2 Stramorgan) corría el riesgo de convertir la tertulia televisiva en tertulia como todas las demás de las tardes de los sábados en Rai 3, mientras que hasta ahora siempre ha destacado por su lucidez. de juicio y serenidad de confrontación. Sin embargo, al margen del triste estado de Trevignano, que no necesitaría más que silencio, Propaganda Live, como se mencionó, ha propuesto una serie de videos un tanto irreverentes sobre representaciones de la Pasión con Cristo deslizándose de la cruz, sobre el monaguillo golpeando un crucifijo. cabeza del celebrante, en el júbilo de las misas napolitanas durante el Vía Crucis y en un sacerdote que cae catastróficamente sobre un huevo de Pascua gigante en la iglesia. Entre otras imágenes, el Zorro también presentó y comentó el primer momento del tradicional Scoppio del Carro en la mañana de Pascua en Florencia con el cardenal Giuseppe Petori encendiendo la mecha que inició el vuelo de la paloma. “Esto es Florencia, si entendí bien”, comenzó el Zorro. Y pasa esto… Yo no iba mucho a la iglesia, pero no me parecía tan divertido, así que bum bum…». El sarcasmo está permitido. La ignorancia de los rituales milenarios de un presentador de noticias en horario de máxima audiencia es un poco menor. © Reproducción con derechos de autor

