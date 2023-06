Niños perdidos en el bosque Padre: “Me quieren matar”

Colombia: renegados de las FARC buscan al padre de niños perdidos en la selva para matarlo. “Temo por la vida de mis hijos”.

“El Frente Carolina Ramírez me busca para matarme, he recibido amenazas”, dijo Manuel Ranoc, el heroico padre de los niños desaparecidos, quien se internó en la selva para rescatarlos, y agregó: “Soy un blanco para ellos. Ha recibido cintas de audio advirtiéndole que envíe a alguien a buscarlo a Bogotá. “Temo por mi vida, pero sobre todo por la vida de mis hijos”. Manuel Ranock, El padre de los niños y gobernador de la comunidad Uitoto Los Monos, en Puerto Sábalo, tuvo que salir de su comunidad y huir por las amenazas contra su vida y la de su familia por parte de grupos rebeldes narcotraficantes, que querían reclutarlos. Un mes antes del accidente, se fue de Ranoc con la promesa de reencontrarse con sus seres queridos. Pasando de un trabajo a otro, encuentra un lugar temporal para establecerse con su familia y por ello les pide que aborden el avión que luego se estrella el 1 de mayo del año pasado. Luego llegaron allí Tragedia Y el milagro.

Uno de los actores más famosos de Cuba emigra a España por un proyecto de reconstrucción de un pueblo en Castilla

El conocido actor es uno de los dos inmigrantes cubanos que llegaron a España el pasado jueves como parte del proyecto Arraigo, que pretende aumentar la población en las comunidades autónomas de Castilla y León amenazadas de despoblamiento. Juan Carlos Roque Moreno.Se llama Roca Moreno.

Tras llegar a la localidad de Paredes de Nava, en el municipio valenciano, el actor cubano de teatro, cine y televisión dijo a la Cadena SER que confía en que el resto de su familia pueda conocerlo pronto, porque quieren emprender un nuevo proyecto de vida que garantice un futuro mejor para los más pequeños. En cierto modo, es como cerrar el círculo iniciado por nuestros antepasados, que hicieron el mismo viaje, pero en sentido contrario, De Castilla a Cuba, en busca de un futuro mejorÉl dijo: “Estoy empezando a buscar trabajo ahora. Soy enfermero, médico, actor… Espero encontrar algo pronto”, agregó.

Moreno, de 58 años, se graduó en medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, pero luego se convirtió en actor. A fines de 2022, estuvo entre los actores que rompieron el silencio ante la represión de las protestas pacíficas de los cubanos por los apagones, una violenta represión que se saldó con cientos de arrestos. “Hay una Cuba que solo existe en las noticias de victoria o en las vallas publicitarias. yo vivo en otra cuba donde la gente corre y pelea como animales para conseguir algo de comidaY limpieza, agua y medicinas. Donde jóvenes vestidos de civil, pero con botas militares, son obligados a marchar con palos en las manos contra sus hermanos”, escribió en su muro de Facebook. “Si no tengo el coraje de salir a la calle, al menos Tendrá la decencia de no parecer feliz cuando miles y millones vivan De hermanos, una vida de carencia, frustración y dolor. Me niego a ser cómplice de esta enfermedad nacional que no es más que miedo. El mismo miedo que siento veinte veces es volver a revisar cada oración que escribo antes de publicarla. Cuando vives con miedo es porque vives sin libertad”.

Pablo Manzo, 13 de junio de 2023

