“Ningún dinero fue tomado de Berlusconi o Karima” – Crónica

Milán

“No recibí nada del dinero que tuve durante nuestra relación con Berlusconi o Ruby (en la foto)”. Habla Luca Risso, antiguo aliado de Karima El Mahrook, también conocido como Ruby Heartrobe, acusado de corrupción durante el juicio de Ruby Derr. Según el abogado, Risso habría ayudado a su socio a invertir una parte del dinero pagado por Silvio Berlusconi en México a cambio de su velada de silencio en Argor. Entre los acusados ​​Berlusconi y otros 28, Risso fue acusado en el juicio de malversar una parte del dinero presuntamente obtenido por el ex primer ministro Ruby (entre 5 y 7 millones de euros para jóvenes). , según los abogados). Según los fiscales, parte del dinero del policía habría sido utilizado para comprar un restaurante con una fábrica de pastas cercana y dos edificios con mini-lodges para operadores del sector turístico en Playa del Carmen.

“Todos los recursos financieros que tenía – aclaró Risso – los gané en mi negocio con los locales de la Riviera de Liguria, fuimos número uno en la Riviera durante 7 años con clubes como Fellini y Albicoka. Hubo toda la emoción por esta demanda. , y siempre trabajé en mi imagen, entonces todo lo que pasó ya no se permitió que siguiera mis acciones.Después de crear la empresa, después de formar una empresa, necesitábamos las licencias Karima, una mujer mexicana. Un chef italiano y yo fuimos solos a México en octubre, cuando nuestra relación ya estaba reconciliada. El restaurante y fábrica de pasta abrió sus puertas a finales de 2013. “Siempre he sido un visionario. Entiendo que puede tener un buen impacto. Se acabó con Ruby. Ya no es lo que quería. Y se convirtió en mi plan”.