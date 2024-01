Niña trentina “encerrada” en un orfanato en México: el llamamiento de su madre resurge en el consejo provincial – Noticias

TRENT. El caso de una niña trentina de 10 años, que se encuentra “encerrada” desde el 16 de agosto en un centro para niños huérfanos y maltratados en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, conocida como Tiff, llega directamente a la diputación provincial. Una pregunta arrancada de su madre, una fotógrafa documental de Trentino de 43 años. Elena Marini (en la foto).

“Niña empeora: su salud física y psicológica en riesgo”Con el apoyo de la embajada, viajaremos a México la próxima semana con la abuela de la niña, la alarma fue dada por la madre de la embajada de la garantía para los menores de Trento, Fabio Biasi y el alcalde. Borgo d'Anunia lleva meses luchando para traer a la niña a casa (Con ciudadanía italiana viviendo en Val di Nona pesar de pasar mucho tiempo en México).

Una batalla legal que involucra a varios abogados desde Trentino a México “solicitó la autorización de una prueba de ADN” al padre biológico del niño, 10 años después.

“La situación es compleja y delicada y está evolucionando en varios aspectos. Nos iremos a México la próxima semana con la abuela de la niña.», declara Francesca Graff, defensora de los abuelos maternos. El caso no ha escapado a la atención política.

Los concejales provinciales se hacen cargo de la situación Andrea di Bertolini (Pd), Paula Democri (Casa Autonomia.eu) e Philip De Gasperi (Onda), a través de una pregunta, quiere “instar al gobierno italiano a implementar el procedimiento para devolver a la niña a Italia lo antes posible y dar plena prioridad al bienestar de su madre”.

“Nos enfrentamos a una clara violación de la Convención sobre los Derechos del Niño”, De Bertolini reitera. “Dos ciudadanos italianos que sufrieron un trato inhumano merecen atención. El objetivo es llegar a todas las instituciones para que el asunto sea transversal”, afirma Demagri. Degasperi concluyó: “Es necesario plantear la cuestión al presidente Fugati y a todo el consejo provincial”.

historia

“Mi calvario empezó el pasado 16 de agosto cuando me quitaron a mi hijaDesde entonces ha sido entregado a un centro para niños huérfanos y maltratados en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México”.

Así empezó todo el verano pasado para Elena Marini, de Trentino, de 43 años, fotógrafa documental profesional y madre de una niña de 10 años. Nacido en Cles, el pequeño ciudadano italiano pasó la mayor parte de su vida en Centroamérica, siguiendo el trabajo de su madre, que abandonó al padre biológico de la niña “porque era violento” cuando ella estaba embarazada.

El fotógrafo no quiso cederle derechos legales por su “actitud irracional” hacia el ciudadano mexicano.Esta es la razón por la que rompimos en mi tercer mes de embarazo.», dice Marini.

Todo surgió el verano pasado, en su casa de Oaxaca, tras una “disputa doméstica” entre madre e hija. Sin embargo, a la detención del hombre de 43 años por las autoridades le siguió “una detención considerada ilegal por la fiscalía, gracias a la intervención de la familia del padre biológico y de un bufete de abogados, conocido y muy influyente de la ciudad”.

Básicamente “denuncia de violencia doméstica, no respaldada por ninguna prueba”.. Unas pocas horas de detención resultaron ser “un punto sin retorno”: de hecho, la niña terminó en un “orfanato” llamado Tiff. A partir de ese momento comenzó una odisea para el fotógrafo entre la embajada en Ciudad de México, los tribunales y los llamamientos al gobierno italiano para recuperar a la niña.

“Tres veces la niña debió regresar conmigo el 16 de agosto, 22 de octubre y 4 de diciembre, diciendo que no se encontraron malos tratos.Esto no sucedió debido a la objeción del padre biológico”.

Y continúa: “Crié a mi hija sola: nació y vive en Trentino, su única nacionalidad es la italiana.. Propusimos venir desde Italia para detener a la abuela y el 6 de septiembre solicitamos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos que la devolviera urgentemente a la embajada con una copia, pero no tuvo éxito. A petición de su padre biológico, el pasaporte de la niña fue primero “suspendido” y luego revocado”.

Ahora “habrá solicitado una prueba de ADN para determinar paternidad: mi hija estará en este centro a la espera de los resultados”.

Cuatro meses difíciles, según el relato de la madre: “Mi hija ya está pasando por situaciones de estrés que han comprometido su salud física y emocional. Puedo verla, pero con un horario de visitas estricto”.

El pasado 17 de diciembre la situación habría empeorado Me han notificado una medida de seguridad que no me permite acceder ni contactar con ella».

La mujer de 43 años y su familia, aquí en Trentino, están preocupados por no poder volver a ver a la niña.

En el asunto también intervino la Oficial Provincial de Garantía de los Derechos del Niño Trento, La autonomía de Fabio Biasi. “Júzganme en Italia – dice Marini, que iniciará el recurso -. Vuelvo con mi pequeña, que sufrirá graves daños psicológicos”.