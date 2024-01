Miles de personas se reunieron para salvarla.

Benito es una jirafa que cumplió tres años en un zoológico de México en mayo de 2023. El recinto era demasiado pequeño, el calor estival del desierto y el frío glacial de las noches invernales obligaron a miles de personas a trasladar al animal a un lugar más adecuado a sus necesidades. Introduce uno nuevo canal whatsapp A través de Fanpage.it

Firma uno Petición en change.org No es la mejor manera de influir en el mundo. Sin embargo, este método se inició junto con la petición. junio 2023 Una pequeña bandera roja es Speak Up for Benito the Lonely Giraffe. Dice: victoria. Más de 160.000 personas acudieron al rescate benitoLa jirafa ahora es conocida como “la única en todo México”.

Las jirafas son una especie originaria de África. Benito vivía en el zoológico. Ciudad Juarez, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos en el norte de México. Varios periódicos han reconstruido en los últimos días su historia. Según AP Noticias, Benito llegó a Ciudad Juárez en mayo de 2023 cuando tenía tres años.

Petición para mover la jirafa

Aquí lo alojaron inmediatamente en un pequeño recinto con techo para protegerlo del calor del desierto y luego del frío. En las noches de invierno no solo la temperatura puede descender por debajo de cero grados, sino que el viento también puede llegar hasta aquí. 40 kilómetros por hora. Una situación en la que se activa una serie de canales.

READ Exposición dedicada a Frida Kahlo abre en Turín, exposición en la torre del homenaje del castillo reabre al público ¿Por qué Alessia Marcucci sigue aconsejándome dónde invertir dinero en Facebook?

Además de la petición lanzada en change.org, también se activó un perfil X (anteriormente Twitter) Y un hashtag: ambos se pueden encontrar buscando Hola Benito. Entre las asociaciones que solicitaron el traspaso de Benito Remolacha. La jirafa nació en cautiverio, pero en un zoológico del sur estado de sinaloa.

¿Ahora qué pasa con Benito?

Dada la presión ejercida sobre este asunto, eventualmente La campaña para salvar a Benito funcionó. La medida fue aceptada por las autoridades del parque. En los próximos días, la jirafa será transportada más al sur, a unas instalaciones en Ciudad Juárez, donde el clima más cálido se adapta a sus necesidades. Benito será trasladado puebla, cerca de la Ciudad de México. El nuevo hogar seguirá siendo respetuoso con la vida silvestre, pero al menos habrá otras jirafas.