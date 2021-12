NBA, LeBron James positivo para Covid: fuera indefinidamente

Prueba

–

LeBron estaba en Sacramento con el equipo cuando llegó la noticia de su prueba positiva el martes por la mañana. Los Lakers lo pusieron inmediatamente en confinamiento solitario y organizaron un viaje de regreso “seguro” a Los Ángeles. “Es una gran pérdida para nosotros”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, antes del partido de Sacramento. Lo sentimos, le deseamos lo mejor y nuestros pensamientos están con él ahora ”. La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) elevó el nivel de interés en Covid en los días previos y posteriores al Día de Acción de Gracias (25 de noviembre), el momento tradicional de año en Estados Unidos en el que las familias se juntan Para la ocasión, la liga, de acuerdo con el sindicato de jugadores, proporcionó hisopos diarios (entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre) también para jugadores vacunados con doble dosis como James. Recientemente, la liga y el sindicato de jugadores inició una campaña para educar a los jugadores sobre la tercera dosis de la vacuna: Opción final Vuelve para los atletas, pero en caso de que decidan no someterse a la tercera dosis, un protocolo no vacunado (actualmente, el 96% de Los jugadores de la NBA están vacunados) que incluye tampones diarios y una serie de restricciones de movimiento dentro y fuera del hogar ”. Rob Pelinka (Lakers JM, asi que“Hablamos con nuestro personal médico que implementó las recomendaciones de la NBA: les dejamos en claro a los jugadores la importancia de continuar con su campaña de vacunación y los alentamos a recibir la tercera dosis”, dijo Fogel. Esta es la primera vez que LeBron ingresa al protocolo de salud: En marzo de 2020, dos jugadores de los Lakers dieron positivo, pero sus nombres no fueron revelados.