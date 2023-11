Naughty Dog: el director de tecnología del estudio se marcha y ya se ha elegido un sucesor

Christian Girling comenzó su carrera en Naughty Dog como programador en 2006 y ascendió de rango hasta convertirse en vicepresidente en 2020. En julio de este año, asumió el cargo de director de tecnología. De momento, no está claro cuáles son sus planes de futuro.

Por otro lado, Travis McIntosh está incluido en las filas del estudio de Santa Mónica desde 2004 como Director de Programación y, por tanto, ahora asumirá el papel de Jefe de Tecnología.

Esta noticia llega tras los rumores de supuestos recortes de personal dentro de Naughty Dog. Sospechamos que los dos están relacionados, ya que Christian Girling simplemente parece la clásica ruptura que ocurre después de muchos años de permanecer en el mismo estudio.

Mientras permanecía en Naughty Dog, el director multijugador de The Last of Us anunció que todavía estaba trabajando en el juego, a pesar de los rumores de cancelación del proyecto.