Cómo canjear un regalo de Rockstar

Varias semanas después de la aparición de Grand Theft Auto: The Trilogy – Ultimate EditionLa controversia sobre el trabajo que ha hecho Rockstar Games con el relanzamiento de la trilogía aún no se ha insinuado.

Para disculparse por los muchos problemas que marcaron la producción, el gigante de los videojuegos recientemente tomó varias medidas. Entre los más relevantes, encontramos la opción de archivar un expediente La trilogía original está disponible para los compradores de GTA The Trilogy: The Definitive Edition en PC, pero no solo. juegos de rock De hecho, decidí reservar más agradecimiento a aquellos que confiaban en la empresa, comprando Trilogía de GTA vía Lanzador de Rockstar Games.

Específicamente, comprando el conjunto remodelado a través de Almacenamiento de PC Desde Rockstar Games, será posible obtener más juego gratis. A continuación, encontrará el enlace a la página correspondiente de GTA The Trilogy: Edición definitiva En la tienda digital:

Una vez que se complete este paso, los usuarios de PC tendrán la oportunidad de canjear la producción adicional de forma completamente gratuita. La selección es obviamente limitada e incluye los siguientes juegos:

Grand Theft Auto V: Edición Premium ;

; Grand Theft Auto IV: Edición completa ;

; Max Payne 3 ;

; negro ;

; Bully: Edición de becas;

Para calificar para la actualización, el juego gratuito debe canjearse desde Rockstar Games Launcher por día. 5 de enero de 2022.