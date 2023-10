Napoli-Milán, las palabras de Stefano Pioli: “Giroud y Leao estaban cansados”

Luego se centró en la falta de precisión de su equipo de cara a la portería: “Espero que sea una situación temporal – dice a DAZN Microphones – pero es importante sobre todo que tengamos muchas oportunidades y que tengamos un juego proactivo. seguimos creciendo y mejorando, el nivel de los jugadores, la competición en la liga y en la Champions es muy alta y empezamos con la ambición de ganar. En cuanto al Scudetto, sabemos que no estamos solos. Hay al menos 3 -4 equipos al más alto nivel. Luego veremos cuál será mi destino. He aprendido que es mejor no pensar demasiado en el futuro.

Se discutieron los cambios.

—

Liao y Jiro no aceptaron el cambio. Pioli lo explica de la siguiente manera: “Necesitábamos nuevas energías, hemos estado jugando mucho últimamente. Se hicieron cambios para mejorar el equipo, estaban un poco cansados. Si quieren explicaciones se las doy”. Finalmente, el punto sobre los jugadores lesionados de Maradona: “Kalulu no debía jugar, no sabemos si fue un hematoma o algo peor. Pulisic tenía un músculo flexionado, no quería arriesgarme. Pellegrino tiene un grave lesión.” “Se torció el tobillo y ya no podía correr”.