Naciones Unidas “descarga” la bomba de natalidad en África – Corriere.it

Detrás de la emergencia de refugiados en el Mediterráneo, muchos italianos/europeos ven una realidad más grande y dramática: la “bomba demográfica” africana, una especie de desastre natural masivo e implacable. Las predicciones del aumento de la población en el Continente Oscuro no están sujetas al escrutinio crítico de la verificación empírica; considerado certeza. Combinadas con las disparidades Norte-Sur, estas tendencias en la tasa de natalidad en África “deben” impulsar movimientos migratorios gigantescos, de los cuales los actuales cruces catastróficos del Mediterráneo serían solo un precursor. Lo peor está por venir.

La demografía se corrige sola ¿No se puede cuestionar este escenario, porque ya forma parte de nuestro sentido común? Pero la demografía no es una ciencia exacta, aunque algunos demógrafos tiendan a presentarla como tal. Evidencia: Las previsiones más fiables sobre el rumbo de la natalidad y por tanto de la población, las que hace Naciones Unidas, se están corrigiendo constantemente. Entonces estaban equivocados en versiones anteriores. La buena noticia es que se ajustan a la baja. Pero esta buena noticia es casi ignorada, envuelta en un silencio general, con algunas loables excepciones como The Economist.

Un ejemplo positivo para Nigeria El hecho es que la tasa de natalidad en África está cambiando y evolucionando en la dirección correcta, es decir, hacia abajo. Tomemos, por ejemplo, Nigeria, el país africano más poblado con una población de 213 millones. De una década a la siguiente, las Naciones Unidas revisaron sus proyecciones de aumento de la población y “rebajaron” hasta 100 millones la población proyectada de Nigeria para 2060. La ONU también redujo hasta los 350 millones que atribuye a Nigeria a fines de el siglo. El aumento continúa, y ahora las Naciones Unidas están asignando más de 500 millones de personas a Nigeria para fines de siglo. Pero después de restar la friolera de 350 millones, significa que las proyecciones anteriores (que datan de hace una década, repito) se establecen sensacionalmente. Así que hay que tener mucho cuidado hasta ahora.

¿Qué está sucediendo para obligar al demógrafo internacional más autorizado a retroceder tan rápido y en proporciones numéricas realmente vergonzosas? Sucede que los hábitos reproductivos se adaptan, incluso entre las mujeres africanas, estos hábitos no son un hecho establecido. No debería sorprendernos: África finalmente está siguiendo una tendencia que ya se ha dado en casi todas las partes del mundo, incluida Asia, que hasta hace poco era considerada la otra "bomba demográfica".

Mali, Senegal y Ghana, la tendencia es común En Nigeria, para mantener el ejemplo más importante, la fecundidad promedio ha caído en solo cinco años de 5,8 hijos por mujer a 4,6 hijos. Todavía hay mucho más por hacer, pero la regresión es severa: ¡en solo cinco años! Nigeria no es un caso aislado, y la tendencia es general: en Malí, la fecundidad media de las mujeres cayó de 6,3 a 5,7 hijos en seis años, Senegal “perdió” un hijo por mujer en una década y Ghana cayó de 4,2 a 3,8 en solo tres años.. No debemos centrarnos en las cifras absolutas de reproducción por mujer, que aún son muy altas en comparación con nosotros, sino que debemos reconocer la dirección de la marcha y el desarrollo que ya se ha producido en tan pocos años. Es una película que ya se ha visto, no sólo en Asia sino en el propio Continente Negro donde los extremos norte y sur (países del Magreb y Sudáfrica) ya se han asentado entre países con una tasa de natalidad media alta, no superior a en el pasado reciente.

¿Qué te impulsa a tener menos hijos? El factor determinante de este descenso de la natalidad es bien conocido: la escolarización de las niñas. Y cuanto más estudian las mujeres, más liberadas están en todo el sentido de la palabra, no sólo por la autonomía económica que ganan sino también por la mayor autonomía cultural. Las mujeres más educadas se vuelven dueñas de su comportamiento reproductivo, liberándose gradualmente de los condicionamientos de sus padres, esposos, religión y tradiciones. Además, hay un hecho más común: si las niñas van a la escuela, retrasan la edad para casarse, y cuando se casan más tarde empiezan a tener hijos más tarde, y por lo tanto tienen menos hijos.

fenómeno de urbanización La educación femenina en África está mejorando, aunque no tan rápido como uno quisiera. Pero los avances en educación no son la única razón detrás de la disminución de las tasas de fecundidad y natalidad. Se está produciendo otro fenómeno que, en cierto sentido, actúa como un "sustituto" de la escuela. es la civilización. África está experimentando un éxodo masivo y ruidoso del campo a las ciudades. El continente se está transformando rápidamente en un área metropolitana, caracterizada por aglomeraciones metropolitanas masivas como Lagos, Nairobi, El Cairo, Johannesburgo, Addis Abeba y muchas más. La migración interna de las áreas agrícolas a las ciudades es otro factor importante en la disminución de la tasa de natalidad. Las niñas que se trasladan del campo a los centros urbanos, estudien o no, adoptan modelos más "modernos" y de valor. Así, entre otras cosas, tienen menos hijos. Las explicaciones son de diversa índole, incidiendo quizás en razones económicas: en la ciudad, los trabajos disponibles para las mujeres son menos compatibles con embarazos y maternidades frecuentes. Además, aumenta el costo de criar a los niños en entornos urbanos. El hecho es que hay menos niños en las zonas urbanas de África que niños en las zonas rurales de África. Y toda África se volvió menos campesina y menos ciudadana.

Quién te volverá a ver: Club de Roma El apocalipsis demográfico asociado al Continente Negro ha sido finalmente desmentido incluso por uno de los institutos más famosos de su desastre: el Club de Roma. Fundado en 1968 en la Accademia dei Lincei pero luego trasladado a Winterthur en Suiza, el Club de Roma es una organización no gubernamental que reúne a académicos y estudiosas de diversas disciplinas y tiene estrechas relaciones con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Tuvo su momento de notoriedad cuando, en 1971, publicó el informe Los límites del crecimiento. Este informe, firmado por un grupo de académicos, pronosticaba el agotamiento de los recursos naturales por el aumento de la población. Estaba empapado de ideología "maltusiana" (del nombre del sacerdote económico Robert Malthus, que vivió en el siglo XIX: siempre contradiciendo los hechos y siempre influyente a pesar de todo). El informe del Club de Roma de 1971 fue pionero en la corriente alarmante y ecológicamente desastrosa que, dos generaciones después, daría a luz a la versión adolescente de Greta Thunberg. Los Límites del Desarrollo quedó condensado, en la popular Vulgata, con el concepto de que "somos demasiados para vivir en este planeta". Desde la energía hasta la agricultura, la presión demográfica se ha descrito como insostenible. Desde entonces, la población mundial se ha duplicado, y la agricultura ha avanzado tanto que ha producido excedentes (lamentablemente, todavía nos morimos de hambre, pero menos que en el pasado. En cualquier caso, la causa de la desnutrición es la pobreza y la mala distribución). , no causa de la desnutrición." El suelo no es suficientemente fértil).

Éxito de la falsa profecía Los límites del crecimiento parecían estar en lo cierto dos años después de su publicación, cuando en 1973 la OPEP decretó un embargo petrolero a los países occidentales y desató el primer shock energético. Algunos no entendieron que se trataba de una crisis fabricada por razones geopolíticas y, en cambio, creyeron que las predicciones de escasez en el Club de Roma se habían hecho realidad. Pero el maltusianismo en ese informe se encontró con negaciones sensacionales en las décadas siguientes. Aparte de los “límites al crecimiento”, los milagros económicos se han producido a gran escala desde la década de 1980, particularmente en China e India. Para la mitad de la humanidad, el desarrollo acaba de comenzar y traerá beneficios sin precedentes en la historia humana.

¿Autocrítica? Mejor tarde que nunca Hoy, el Club de Roma es menos conocido que entonces, pero es protagonista de una autocrítica tardía que se relaciona específicamente con la “bomba demográfica” africana. En un informe reciente, esta institución admite que la “bomba” en cuestión será desactivada porque, según sus últimas revisiones, el crecimiento demográfico en el África subsahariana se detendrá en 2060, 40 años antes de las predicciones anteriores.