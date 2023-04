Caos en Sudán y fuerzas paramilitares atacan al ejército – el mundo

Sudán se despertó en el caos. La rivalidad política entre los dos generales al frente del consejo soberano que actualmente dirige el país, Abdel Fattah al-Burhan, y el prorruso Mohamed Hamdan Dagalo, estalló en enfrentamientos y violencia en Jartum. Las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares de Sudán están tratando de tomar el poder y desalojar al ejército en una confrontación de redadas, tiroteos, ataques aéreos, vehículos blindados de transporte de personal y declaraciones contradictorias. Por la noche, la posición, que rodeaba a no menos de 150 italianos, parecía estar en peligro. Solo la cifra provisional de muertos sería de al menos tres civiles y nueve heridos, incluido un oficial.

Las fuerzas armadas dirigidas por el general de división Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Consejo de Soberanía, afirmaron que habían “reocupado todas las áreas vitales” y que la situación derivada de los ataques paramilitares estaba “a punto de terminar”. El ejército admitió que perdió el control parcial y momentáneamente, y confirmó que restableció los aeropuertos de Jartum y Marwa, dos ciudades al norte de la capital, y expulsó al Frente Revolucionario, encabezado por Muhammad Hamdan Dagalo, conocido como “Hamidti”, con fama cercana. Para Rusia y ocupó el segundo lugar en el Consejo. En la redada en el aeropuerto, las RSF prendieron fuego a aviones civiles, incluido un avión de Saudi Arabian Airlines. Los primeros disparos se escucharon en Jartum alrededor de las siete, informaron miembros de la ONG italiana Music for Designs of the Night, mientras la emergencia obligó al cierre de un centro pediátrico en las afueras de la capital y la evacuación del personal.

La Fuerza Aérea de Sudán anunció el bombardeo de dos bases paramilitares en Jartum, y en las redes sociales se vieron imágenes de tanques en movimiento. Un funcionario de la ONU informó de enfrentamientos “literalmente en todas partes” de la capital, incluida la zona “Jartum 2”, donde se encuentra la embajada italiana. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en el marco de un “llamamiento al diálogo y al fin de la violencia”, llamó a unos 150 italianos residentes en el país (casi la mitad de ellos en Jartum) a no “abandonar sus casas”.

Las Naciones Unidas, los Estados Unidos de América, la Unión Europea, la Unión Africana, la Liga Árabe y Rusia también hicieron llamamientos para que pusieran fin a los combates. La ruptura entre el ejército y los paramilitares se ha ido agudizando desde hace meses, bloqueando una transición basada en el acuerdo marco firmado el 5 de diciembre. De hecho, en el centro de la disputa está la reforma militar, con el ejército sudanés deseando integrar a las RSF en sus filas ya dentro de dos años mientras que Dagalo deseando ponerse a disposición de una autoridad civil en un proceso más lento que podría durar hasta diez años. El ejército, que muestra fotografías de Al-Burhan ocupado en la sala de operaciones, dice que siempre ha controlado su cuartel general y niega haber anunciado la incautación del palacio presidencial. Un coronel admitió que hubo “pérdidas” en el ejército pero no pudo precisarlas.

Dagalo advirtió que “la batalla se decidirá en los próximos días”. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que participaron en el golpe militar de abril de 2019 que puso fin al reinado del tirano Omar al-Bashir, contarán con unos 100.000 hombres. Son una evolución de las notorias milicias “Janjaweed”, los “diablos a caballo” que lucharon junto a Bashir para sofocar la rebelión en Darfur a principios de la década de 2000, un conflicto con al menos 2,5 millones de refugiados y casi 300.000 muertos. Daglo comparte una mina de oro con la milicia Wagner, fue a Rusia en vísperas de la invasión de Ucrania y dijo que apoyaba la construcción de una base rusa en el Mar Rojo en Sudán.