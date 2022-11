Mundial, rumbo a Qatar, partidos históricos: Argentina-Inglaterra en México 86

Cuando un partido es realmente conocido por todos, incluso por los que aún no han nacido, y no han visto a nuestra selección sobre el terreno de juego, Significa que no estamos hablando solo de uno juego A mundo, Pero algo más. En efecto, aquí el fútbol se vuelve arte, el gol se vuelve política, un conflicto que viene del rectángulo verde para rendirse a la historia. Es el 22 de junio de 1986 y estamos en la Ciudad de México, el estadio aztecaDonde hay más de 100.000 visitantes: Se juegan los cuartos de final Entre Argentina Y Inglaterra. en’albiceleste Un luchador que hasta ese momento era considerado un campeón, tras ese partido inicia un camino hacia la leyenda que, para muchos, es considerado el futbolista más fuerte de todos los tiempos: él diego armando Maradona, Muy popular Bebé de Oro. los Leones de Su Majestad Tienen una constitución coriácea con algunas personas con buenos pies como Glenn. capturaAsí como nariz y goles como un delantero Lineador Y para un portero, Shiltonse instalará Registro (125), invicto hasta la fecha en la selección nacional.

La historia del partido y la mano de Dios

Comienza bajo el mando del tunecino Whistle Ali ben nasser: El primer tiempo está bloqueado, los dos equipos están empatados Hasta ese momento el mundo Creíble: Los ingleses terminaron segundos en su grupo, pero luego Octavo ahogar Paraguay Un perentorio 3 a 0. Los chicos de Carlos Filardo En su lugar, ganan su propio grupo (que incluyeItalia) entonces el Octavo Superando en número a los países vecinosUruguay, gracias con un gol PasculliRecuperándose de una mala temporada les, Acabó con la expulsión del Salento. En la segunda parte llega el episodio que cambia el partido: el centrocampista HodgePresionado por sus rivales, comete un error y acaba de mala gana dando un pase hacia atrás con un globo a su portero. Shilton Que Maradona. Teniendo en cuenta la diferencia de altura entre los dos, no debería haber ninguna historia, pero el campeón Nápoles Sale y mete el balón en la red.

Diego Maradona y Pedro Pasculli

Todos están incrédulos, incluidos los sudamericanos, y todos esperan que el árbitro intervenga para permitir la falta, pero en esos momentos parece Maradona Llamó a sus padres para abrazarlo, diciéndoles que de lo contrario la red sería cancelada. El árbitro no interfiere e El objetivo se verificó en medio de animadas protestas.Inglaterra. Tras el partido, Diego justificó su gesto explicando que fue un gol que marcó de cabeza un poco y un poco. mano de dios. La red adquiere un significado político reivindicativo luego de hace cuatro años por el control de las Islas Malvinas, geográficamente cercanas a las costas argentinas, pero en realidad bajo protección británica desde principios del siglo XIX: los dos países lucharon. 1982 y prevalecieron los británicos, por lo que mantuvieron jurisdicción sobre las Islas Malvinas (Malvinas, hasta Argentina). Así que en la práctica el Pipa de Oro’Quería ver el gesto como una venganza por lo que pasó en la guerra hace unos años.

La historia del partido y el gol del siglo

Diego Maradona, Joy Gol Guy de Dios

Tardó unos minutos en pasar del 1 al 0 Maradona Atrapa la pelota en su propia mitad y suelta captura, Mas tarde Leer. Continúa su viaje hacia la portería contraria, aunque todavía está lejos. No para los asustadizos Sansom Y Carnicero. todos’azteca Los fanáticos están conteniendo la respiración, pero no solo en Buenos Aires, sino frente a las televisiones de todo el mundo, se siente que se está presenciando algo extraordinario. irrepetible. El último bastión antes de salir a la palestra Shilton Hay fenwick, Nada se pudo hacer contra la agilidad y habilidad de Diego, ahora frente al portero de Inglaterra: lo sentó y rodó el balón al fondo de la bolsa. 10 segundos para hacer ese campo de 60 metros, 10 segundos para convertir un gol en una novela, 10 segundos de pura belleza. Tanto es así que la obra maestra es apta para todos. Gol del siglo, el mejor gol del siglo pasado y, probablemente, para la mayoría, el mejor gol de todos los tiempos. La palabra en realidad proviene de un don que se estableció fifa En 2002 Reconocimiento a la letra más bella del siglo XX en la Copa del Mundo Pero esto pocos lo saben y poco importa ante la deslumbrante brillantez del genio de Diego.

En cuanto al récord, el partido termina 2 a 1 con un gol Lineador Acorta las distancias para él: era su sexto el mundo Y continuaría reclamando el título de máximo goleador del torneo. Maradona Más tarde anotaría un brillante doblete. Bélgica En semifinales llevaría a su equipo a la final, No marcará ahí pero buscará la asistencia Parruchaka: red 3 a 2Argentina El segundo título de su historia. Pero si todavía estás pensando en el ‘gol del siglo’ y quieres verlo una y otra vez: hazlo, quizás el comentario original de la época, de Victor Hugo. colmenillas, Un poema con palabras para describir un poema con una pelota.