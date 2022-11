Mundial Qatar 2022, Argentina-México 2-0

(Adnkronos) – Argentina venció 2-0 a México en la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Los goles de Messi y Fernández le dieron la victoria a la Albiceleste y la subieron 3 puntos en la clasificación. Polonia está en 4° lugar, Argentina está emparejada con Arabia Saudita y México termina en 1°. Sentencias con Polonia-Argentina y Arabia Saudita-México de 30 de noviembre.

Partido – La primera parte se deslizó entre mucha tensión y poco fútbol. Argentina no lo logró, México no corría peligro. Messi y compañía No generan acción significativa, siendo los únicos balones provenientes de Ochoa córners o centros sin pretensiones. La trama albiceleste es compleja, predecible y sin salida. México agradeció y controló sin preocupaciones, eliminando incluso la opción de un solo tiro al arco en el primer tiempo. Vega saca una falta desde muy cerca en el minuto 45, Martínez vuela y bloquea para beneficio de los fotógrafos.

Para ver a Messi en acción hay que esperar hasta el minuto 50, un lanzamiento de falta desde 20 metros: con la zurda, el balón se dispara al cielo. El número 10 brilla en el minuto 64 con una actuación que parte el partido. Di María entrega el balón, gracias a Messi: parada y operación izquierda desde el borde del área, 1-0. La reacción de México fue incoherente: el arco de Argentina no corría peligro. La Albiceleste se está cerrando e intentando dormir el partido con un centro del campo muy denso. La defensa anotó en el minuto 87. Fernández, que entró al inicio del segundo tiempo, fue la estrella del partido al encontrar un derechazo desde el ángulo izquierdo del área: 2-0, Argentina sonríe.