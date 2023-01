MSI Afterburner, ¿fin del soporte de MSI? El programa está casi muerto a causa de la guerra. [aggiornata] – Multijugador.it

Dispositivo de poscombustión MSI No ha conseguido apoyo oficial Del fabricante de hardware MSI, reveló el desarrollador Alexey “Unwinder” Nicolaychuk. Hablamos del software de overclocking más utilizado en el mundo, que de esta forma es un riesgo hasta la muerte.

¿la razón? allá La guerra en Ucrania. Básicamente, las sanciones económicas contra Rusia, debido a la invasión de Ucrania, que ya duran casi un año, no permiten que MSI cumpla con las obligaciones que ha asumido con los desarrolladores. Alexei intentará implementar el proyecto él mismo, pero solo en su tiempo libre, porque ya no recibe dinero para su desarrollo.

actualizar

MSI declaró que el soporte para Afterburner en realidad no había terminado, pero la situación actual hacía imposible que la empresa enviara pagos al autor del software debido a restricciones internacionales conocidas. En resumen, no parece haber intención de dejar morir un proyecto aún tan importante por parte de la comunidad de entusiastas.

“En el momento de escribir este artículo, nuestros equipos de marketing y contabilidad están abordando este problema”, dijo MSI. “Debido a la guerra, no pudimos transferir correctamente los pagos a la cuenta del editor de software. Todavía estamos en contacto con ellos para ver cómo podemos resolver el problema”.

La historia original sigue.

la Mensaje Con lo cual el desarrollador explicó la situación de manera muy pesimista: “La guerra y la política son las razones. No las mencioné en el hilo de noticias de desarrollo, pero el proyecto ha sido abandonado por la empresa durante mucho tiempo. Por cierto, es Ha pasado casi un año desde que MSI dejó de cumplir con sus obligaciones bajo la licencia de Afterburner, debido a la “situación política” He tratado de seguir adelante y he estado trabajando en el proyecto por mi cuenta durante once meses, pero no he tenido más que decepciones. Siento que todavía estoy golpeando agua en un mortero y desperdiciando energía en algo que la empresa ya no necesita. Sea lo que sea, continuaré apoyando esto mientras tenga algo de tiempo, pero probablemente tendré que darlo. levantarse y seguir haciendo otra cosa para pagar las cuentas”.

MSI Afterburner es, como se mencionó anteriormente, el software más utilizado para hacer overclocking de GPU. sucesor espiritual de sintonizador riva, a lo largo de los años un punto de referencia para los amantes de la práctica. No muchos se imaginaban la situación, pues MSI sigue incluyéndolo en su software oficial, tanto que publicó un tuit recién en noviembre llamando a tener cuidado con versiones piratas potencialmente peligrosas. También se jactó de agregar soporte para las últimas GPU, como la RTX 4070 de Nvidia.