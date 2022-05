Mourinho entre lágrimas: “Después de escribir la historia me quedé porque soy 100% rumano” – Forzaroma.info – Últimas noticias As Roma Calcio – Entrevistas, fotos y vídeo

Le molesta que la etiqueten como una gran comunicadora y no como una gran entrenadora que puede sacar el máximo partido a las jugadoras incluso en circunstancias difíciles. “ Ayer un periodista holandés me hizo una pregunta, incluso una declaración. Lo cual es difícil de lograr jugando un buen fútbol. Mi respuesta fue que es muy difícil ganar. Para ganar debes tener varios ingredientes. Nuestro equipo jugó 55 partidos, Rui Patricio jugó 54 durante 90 minutos, lo cual es ridículo. Otros hicieron más de 40 o 45 y llegaron a la final en estas condiciones extremas de cansancio físico y mental. Pero en el aspecto mental pudimos trabajar en ello, lo que hizo que quedara realmente bien escondido. El agotamiento físico es más difícil y requiere las características emocionales de un grupo notable y excepcional para superarlo. Recuerdo cuando me sirvieron la cena, les dije que la temporada iba a terminar 100% de una manera especial y fue así”.

“En el segundo tiempo estuvimos en una situación complicada, pero no solo desde el punto de vista físico porque eso no sería justo para el rival que jugó bien, nos puso en aprietos, obligándonos a cambiar nuestra forma de jugar. Quiero felicitar al Feyenoord, ya que hemos jugado 15 partidos desde el inicio Al igual que nosotros, jugaron una gran semifinal y le dieron un nuevo estatus a una nueva competencia que hoy es importante. Hicimos historia, este equipo no estaba hecho para llegar a la Champions League, no teníamos un equipo lo suficientemente fuerte y experimentado y no había opciones diferentes. Nuestro trabajo era mejorar la clasificación. El año pasado y yendo a la Europa League. Historia e historia No jugué la final. También Compartí las finales que perdí con los jugadores y cada vez que perdía me decía “¿Qué hago aquí? Ganamos, los muchachos lo dieron todo. Es una pena que se vayan a la selección Ahora, porque si tienen lo mismo energía como yo, tienen que ir directamente a la playa. En lugar de eso, tienen que jugar”.