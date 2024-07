Serie de Verano: Italia se equivoca y Samoa aprovecha. Al Jazeera gana 33-25

En Apia Park, los azzurri no lograron imponer su estilo de juego y, entre sus errores y la vitalidad del rival, se rindieron en la segunda parte. Los goles de Ioane, Lynagh y Garbisi no son suficientes

Un inicio del Summer Nations Series 2024 que no fue el esperado para Italia, que no logró dar continuidad a lo bueno visto en el Seis Naciones y perdió ante Samoa por 33-25. Para los azzurri, el terreno del rival sigue siendo el mismo: en su propio suelo, los isleños siguen invictos.

Si se esperaba un comienzo un tanto dubitativo de Italia, teniendo en cuenta que el contexto era muy diferente al habitual, los azzurri deberían haber sabido resaltar las diferentes capacidades entre los dos equipos desde la distancia. Sin embargo, no fue así, al contrario: fue precisamente en la segunda parte cuando Italia cometió los errores más graves, no logró imponer su estilo de juego y desperdició muchos toques. Todos estos detalles permitieron a Samoa ganar confianza en sus habilidades, mientras poco a poco recuperaban la ventaja, y luego volvieron a tomar ventaja en el minuto 69. En su frenesí por recuperarse, los azzurri se apresuraron un poco en los últimos diez minutos y no lograron anotar. y viendo a sus oponentes ya huir, con el suplente intentándolo. Mulele termina el primer partido de prueba.

Leer también: Mundial Sub-20: Italia logra su primera victoria histórica sobre Australia bajo lluvia

Noticias de Samoa-Italia

La Summer Nations Series 2024 comienza en Italia en el cálido y húmedo Apia Park. El inicio se construyó a base de escenarios, con numerosos saques de banda y saques de banda que, contrariamente a lo que muchos suponían, el equipo local supo gestionar bien. Y es precisamente con el toque que los Islanders encuentran la primera afición del partido: tras dejar caer el Samoa Oval, encuentran un hueco en la línea defensiva azul, la ruptura de Aiono (en el campo con el número 7 en lugar del esperado Murphy Taramai) que puede marcar cómodamente en la portería.

Marcar al rival hizo sonar la alarma para Italia, que afrontó el inicio del partido de forma bastante tímida. Durante los siguientes 10 minutos, los azzurri marcaron varios goles: el primero en abrir el marcador fue Paolo Garbesi, que lanzó un cómodo tiro libre, recibido en fuera de juego por Samoa, poniendo el marcador 7-3 en el minuto 14. Sin embargo, el marcador sigue. destinado a permanecer así por poco tiempo, porque el centrocampista ofensivo italiano se enciende y ataca.

Los acontecimientos se desarrollan en el flanco izquierdo, donde Italia logró en dos ocasiones alcanzar la superioridad numérica. En el minuto 15, Monte Ioani encontró la primera marca del italiano en la Summer Nations Series, estrellando el óvalo contra un trozo de terreno en lo alto de la bandera. En ausencia de un TMO, como era de esperar, el equipo arbitral confía en el árbitro asistente para confirmar el gol.

Garbesi no pudo encontrar la conversión, pero Samoa aún tuvo que recibir otro golpe: la primera señal amarilla del partido llegó contra Paiwa, obligando a los Islanders en inferioridad numérica durante los siguientes 10 minutos. Unos minutos más tarde, Italia aprovecha su ventaja con un excelente contraataque liderado por los extremos de la selección: Ioane y Louis Lynagh intercambian el balón en carrera, llevando el movimiento hacia adelante, y el último en recibir el balón es el hijo del gran Michael, que fue aplastado en el minuto 20.

Después de un primer cuarto apasionante, con el marcador 7-15, el resto de la primera parte no presentó muchas emociones, entre algunos errores en el control del óvalo italiano y la deficiencia numérica temporal de la isla. Cuando la igualdad vuelve al terreno de juego, Samoa vuelve a ser peligrosa: primero los locales aíslan a Fischite, ganando el balón, luego una brillante jugada del centrocampista Tuala, que crea una ruptura en el medio del campo y realiza un excelente fútbol para los exterior. Wong.

El intento del extremo samoano en el minuto 30 acercó a los dos equipos en el marcador, pero gracias a otro fuera de juego de la defensa del Al Jazira, Garbisi pudo marcar en el minuto 35 y mantuvo un cierto margen de seguridad. Son los momentos finales de la primera parte, y termina en 12-18.

Si la primera parte terminó de forma anónima, la segunda parte inmediatamente estuvo animada. Esta vez, fue el fuera de juego azul el que le dio un lugar a Samoa, y Luella no se equivocó. Pero el error del samoano llega inmediatamente después, en el momento de aterrizar: con un despiste defensivo, no controlan el óvalo, sobre el que Garbisi se abalanza rápidamente para marcar el tercer intento italiano.

Con Italia liderando 15-25, comenzaron a cometer bastantes errores y Samoa aprovechó el juego roto. Primero, Luella siempre regresa para romper la distancia en el campo, luego los Islanders se acercan peligrosamente varias veces a la línea de gol azul, sin poder aprovechar debido al puro frenesí.

Sin embargo, el interés decreciente de Italia es evidente y llega el empate para Samoa: los isleños castigan de nuevo a los azzurri con un saque de banda, el balón es desviado por la línea de banda samoana y llega a Tuala, que se desliza entre la red italiana y dispara al arco. neto. Minuto 58. También hay cambio de rumbo para Willa, que llega al último cuarto empatado 25-25.

Italia finalmente volvió al campo contrario y, debido a otro fuera de juego, tuvo la oportunidad de marcar. Los azzurri prefieren el saque de banda al gran gol: Italia se acerca varias veces a la línea de gol contraria y se detiene por errores de Al Jazira. Cuando el árbitro considera sancionar una falta del equipo local, la falta proviene del toque azul, lo que excusa a los oponentes.

El error es decisivo: el contraataque de Samoa obligó a la defensa italiana a recurrir a una falta. Luella lanza el tiro libre que merece ser pasado. Los postes entraron, marcando 28-25 faltando poco más de 10 minutos para el final.

Los azzurri están fluyendo hacia el campo contrario, pero nuevamente, hay muchos errores, incluidos lanzamientos imprecisos al touch y hacia adelante. La única oportunidad real volvió a estar en manos de Lynagh, que fue detenido por un eficaz disparo francés de Toala cuando parecía haber corrido hacia la portería. Un gesto artístico del centro de Samoa se considera un objetivo.

El cuarto gol llega a los locales. Tras otro tiro equivocado de Italia, Samoa le arrebata el óvalo. Las jugadas rápidas se logran y el sustituto Mulili vuela hacia la portería, que merece ganar 33-25. Los azzurri lo están intentando todo en las dos últimas vueltas del cronómetro, pero ahora no hay tiempo. Una vez más, Italia no logra vencer a Samoa en casa.

Lea también: Italia Quesada: “Podríamos haber ganado aunque hubiéramos jugado mal. Esto me vuelve loco”.

Summer Nations Series 2024: alineaciones y marcador Samoa-Italia

Samoa: 15 Duncan Bayawa, 14 Sebastian Visenya, 13 Alabati Lewa, 12 Danny Twala, 11 Nigel Ah Wong, 10 Alai D’Angelo Lewala, 9 Jonathan Tomatin, 8 Olajuwon Noa, 7 Isaiha Mor Ayonu, 6 Theo McFarland (c). 5 Benjamín Pitaya Ni Ni, 4 Samuel Slade, 3 Marco Fibulai, 2 Sama Malolo, 1 Aki Sioli.

disponible: 16 Andrew Twala, 17 Titi Tuemoja, 18 Lulani Falefa, 19 Michael Carey, 20 Iakopo Mabo, 21 Melanie Matavao, 22 Ava Mulele, 23 Stacey Eley.

Máximos goleadores de Samoa

Goles: Aiono (8), Ah Wong (30), Twala (58), Mulele (78).

Transferencias: Luella (9′, 59′)

Tiros libres: Luella (43′, 49′, 69′)

Italia: 15 Matt Gallagher, 14 Lewis Lynagh, 13 Nacho Brix, 12 Tommaso Minoncello, 11 Monte Ioanni, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Ross Vincent, 7 Michel Lamaro (c), 6 Alessandro Ezicor, 5 Federico Rosa, 4 Nicolo . Cañón, 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti.

disponible: 16 Loris Zarantonello, 17 Mirko Spagnuolo, 18 Gioso Zilocchi, 19 Edoardo Iacizzi, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Canone, 22 Martin Page Riello, 23 Leonardo Marin.

Los máximos goleadores de Italia

Goles: Ioane (15), Lynagh (20), Garbisi (45).

Transferencias: Garbesi (21′, 46′)

Tiros libres: Garbesi (13′, 35′)

onrugby.it © Todos los derechos reservados