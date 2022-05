F1 – ¿Se regionalizará la F1 en respuesta a la crisis financiera?

F1. la de tope presupuestario Es una carta periódica a la que se le añaden otros detalles de vez en cuando. Cuando se asumió y operó, el contexto internacional era muy diferente al contemporáneo. Primero la pandemia del Covid-19, luego la escalada militar en Ucrania Han provocado un aumento masivo en el precio de los artículos que afectan en gran medida a uno de ellos. Formula Uno Aplastado por el costo de la logística.

El techo presupuestario no incluye ningún mecanismo de protección en sus textos de aplicación. cuál – cuál”escalera electrica“No es más que un simple instrumento económico capaz de indexar automáticamente los niveles de gasto de acuerdo con el aumento de los precios de ciertos productos básicos para contrarrestar la disminución del poder inversor de los establos.

Esta capacidad para asignar recursos se ha reducido significativamente debido a los niveles de inflación sin precedentes registrados en los últimos dos años. Incluso si es un defensor acérrimo de Revisión de los gastos Me gusta Andreas Seidel La vacilación empieza a significar que los indicadores económicos están lejos de ser tranquilizadores.

Andreas Seidl, director del equipo McLaren F1

F1. Límite presupuestario: los equipos piden una “escalera mecánica”

Él El director del equipo desde McLaren Hable sobre circunstancias imprevistas (aumentos significativos en los costos de energía y transporte) que deberían conducir a soluciones nuevas y más razonables.

El verdadero problema es el casi seguro sobrepaso de los criterios de inversión programados para el normal funcionamiento estacional y para desarrollos en cartera en bancos individuales. Con aumentos, sería imposible hacer todo dentro del límite. vender La aplicación de escaleras mecánicas que mencionamos anteriormente pregunta: “El límite máximo presupuestario debe volver a discutirse indexándolo al aumento en el costo de vida y, por lo tanto, a la inflación.“.

para trabajandogracias por uno MCL36 No nacieron bien, planearon muchos desarrollos que podrían quedarse en los cajones de los ingenieros si no había un ajuste por inflación. Por eso es importante que los equipos discutan una solución para determinar qué requiere el acuerdo de ocho de cada diez equipos. Una delantera que parece no existir por las reticencias de algunos equipos.

allí FIA Está llamado a resolver rápidamente la situación. no reemplazar Sochi GBCon la relativa desaparición de los gastos necesarios para el viaje ruso, el yeso no cauterizó la herida y el consiguiente sangrado.

Christian Horner, director del equipo, Oracle Red Bull Racing

F1. Horner da la alarma: Siete equipos no competirán en las últimas 4 carreras

También por eso dolor de coro chris horner Empuje como un toro para modificar tope presupuestario a un aumento en la tasa de inflación. En Gran Bretaña, donde se encuentran casi todos los equipos de Fórmula 1, el porcentaje ha llegado al 7%. Él El director del equipo desde Toro rojo Teme que una gran parte de las franquicias (se estima que pueden ser siete) no puedan competir en las últimas cuatro carreras. vista opuesta Otmar Szafnauer desde Alpes quien se ha puesto a cargo de equipos reaccionarios que quieren preservar el statu quo.

Aquí podemos llegar al modo intermedio clásico, en el asentamiento representado por FIA Piensa que puede encarnar en la concesión de un ajuste de gastos sólo para cubrir el aumento de los gastos de viaje. Una decisión necesaria para evitar no incluir el presupuesto extra destinado a cubrir la hiperinflación en el ciclo de desarrollo del coche.

F1. Es necesario reestructurar las bases para responder a las crisis globales

Los bits del calendario del GP y algunas monedas de vuelo son maniobras de contención de muy corto alcance. libertad medios Es consciente de ello y por ello está poniendo en marcha dispositivos más eficaces para hacer frente a un escenario internacional complejo que aún no da señales de golpe de Estado.

En 2019, el gigante estadounidense encabezado por el presidente Juan C Malone y director general Greg Maffei Anunció un plan para hacer Fórmula 1″emisiones de carbon“Para 2030 racionalizando el calendario. Este es el objetivo principal, pero La sensación es que el propósito real es reducir drásticamente los costos de manejo de materiales porque eliminar las emisiones por completo dentro de ocho años es una utopía..

Scuderia Ferrari F1 Hospitalidad

El aumento de los precios y la menor disposición para las empresas relacionadas con el transporte de los EE. UU. están impulsando las perspectivas: Primero la logística, luego el tema ambiental. Aunque no se ha anunciado un cargo oficial por obvias razones de oportunismo.

allí F1 Necesita organizar un calendario por áreas geográficas que permita una reducción importante de los viajes. No es fácil llegar a esta meta porque habrá que reescribir los acuerdos con los reguladores que tendrán que pactar alguno de ellos con los líderes de la cadena. Tomará el esfuerzo de todos.

Si consideramos 2022 Vemos que después del lanzamiento en el Medio Oriente, el circo Ir a Australia entrar después Europa y de vuelta a Estados Unidos abrazar viejo Mundo. Esto es antes de dejar los escenarios canadienses y es la antesala de su nuevo regreso a Europa. Despilfarro inaceptable de recursos.

Durante los próximos años se está trabajando en la compilación de los eventos: carreras americanas con tres carreras realizadas en EE. UU., Canadá, México y Brasil. Competiciones europeas con fechas clásicas. Competiciones de Oriente Medio y finalmente eventos asiáticos que también incluyen Bakú y Australia.

Una extensa reescritura contempla buenas dosis de ambición de las que dependerá la vida de la propia Fórmula 1, y que tiene el afán de encontrar dinero adicional (ahorrando dinero) para reponer las arcas de las escuderías asfixiadas. Esto es especialmente si, a lo largo de los años, libertad medios Quiere llegar a 25 grandes premios. En el proceso, la ubicación de los establos es crucial, por lo que será necesario persuadirlos cediendo a sus solicitudes. eso parece legítimo.

