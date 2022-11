Monfrecola, México Intermediario: “Lozano se puede vender, hay una pista. ¿ATL? Un genio. Mertens rechaza una gran oportunidad para enamorarse de Nápoles”

Alessandro MonfrecolaIntermediario y experto en el mercado mexicano, fue el invitado CalcioNapoli24, durante la reacción en vivo del partido de la Copa del Mundo entre México y Polonia en Qatar. En muchos casos, se habló Mertens Y sobre todo el futuro Lozano:

Mertens en México, ¿qué tan cerca estuvo? ¿Había una orden de llevarlo allí?

“Tenía un gran mercado en México, clubes que ofrecían 4-5 millones netos, pero como estaba atado al Nápoles y quería quedarse en el Nápoles, nunca le interesó la idea de ir allí. Cada vez que intentaba hable con el y con los abogados lo que me dijeron a ver que pasaba pero no fue mas alla como hincha del Napoli estaba feliz de que se quedara el America, Tigre y Monterrey lo queria en serio y lo queria pero las conversaciones nunca avanzaron ya que Napoli solo esperó. No sé si hubo oferta o no, califiqué. No voy. Una vez descartada la hipótesis de Nápoles, ya es demasiado tarde para el mercado mexicano. Cuando el mercado de fichajes cierra aquí el 1 de septiembre, ya van por la cuarta o quinta jornada y los equipos buscan alternativas caras. tener Mertens no se fue a México para querer más al Nápoles”.

Giuntoli tiene un ojeador muy activo, ¿hay algún futbolista mexicano apto para la Azzurri?

El trabajo de Giuntoli está siendo reconocido, nadie lo cuestiona, pero los ojeadores del Napoli con De Laurentiis son los mejores del club. Han cambiado los técnicos y los entrenadores, pero Hamsik, Lavezzi, Cavani, Kvaratskelia y otros han venido al Nápoles. La verdadera fuerza es el ojeador que siempre ha sido el mismo desde la llegada de De Laurentiis Lavezzi Todos se rieron de la llegada y sabemos cómo terminó.

¿Hay jugadores de fútbol en Napoli, México?

“Antes de la llegada de Kvaratskelia, mejor intuición, Vega, que compuso un tridente increíble con Lozano y Osimhen, podría haber venido bien. También me hubiera llevado Corona, que se fue al Sevilla con cero puntos, pero fueron selecciones anteriores en Kvaratskelia, no lo reemplazaré. Bravo Napoli”.

Lozano, que juega por la derecha en el Nápoles, también juega de delantero centro en la selección. ¿Pero su mejor papel? ¿Lado izquierdo? Pero Kvaratskelia tiene…

“Es extremo, por derecha o por izquierda, pero sigo sin entender por qué Ancelotti lo dejó jugar de delantero centro. A lo mejor le prometieron vender a Insigne, pero al final se quedó, y aunque fuera un entrenador exitoso que pagó el precio en el Nápoles, la dirección mexicana no fue la mejor, su mejor rol es por la izquierda porque es capaz de centrar y anotar, mientras que por la derecha es bueno asistiendo, sin embargo, por la izquierda no lo hacemos. eso lo veo por Guevara, pero ahí va a llegar a las dos cifras. Sin embargo, la formación del Napoli hoy es perfecta”.

Y sin embargo, tú y Lozano estaban en negociaciones. ¿Hay algún trasfondo de esa negociación que aún no se haya contado?

“Raiola estaba allí cuando llegó. Lo sacó del PSV y lo trajo al Nápoles por 45 millones. Yo no fui parte de esa negociación, pero aparentemente lo fue. Calificación alta, pero situación típica.

¿Valió la pena 45 millones de rupias?

“Lo considero el más fuerte del mundo, pero no vale 45 millones. Hace unos años se lo di al Napoli por 4 millones, era una ganga. Lozano es un jugador de 25 millones. No quiero culpar a Napoli que quería ir por jugadores ya establecidos. Kvaratskelia Ya está establecido, aunque mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, no lo conozco, pero trato con Sudamérica, no con Georgia. fútbol.”

Pero, ¿será el último año de azul de Hirving Lozano?

“Desde el punto de vista interno, creo que este podría ser el último año en el Nápoles. No estoy en negociaciones, pero creo que se pueden ir, porque el Nápoles, que lo está haciendo muy bien y De Laurentiis es un genio, ha reducido sus facturas salariales y está liderando la tabla, en este momento, Lozano con el salario más alto 4.5 millones… es fuerte para mí, pero no es el más generoso en el equipo en este momento. Bajar su salario ayudará más al club. Tener un buen mundial ayudara a venderlo por una cantidad razonable.Mantenerlo en 4,5 millones llevara a que otros piensen en pedir un ajuste en esas cifras..Si le va mal en el mundial se puede quedar porque el Napoli no vende con pérdida”.

¿Es cierto que hay demandas de la MLS? O solo la Premier League?

“La MLS debe ser excluida, Premier sí, él está confiando en algunos abogados que se especializan en la Premier League, ese es su deseo. En 3-4 años puede irse a la MLS, pero por ahora es temprano.

Pero, ¿cómo se explican esos viajes que a veces hace a México?

“Es un ídolo en México, es intocable aunque no juegue bien en 10 partidos. A veces es exagerado. Lozano es muy fuerte, pero confiado, muestra mucha personalidad.

Pero más allá de las polémicas posteriores a Roma entre Lozano y Mourinho, ¿hubo conexiones en su estimado pasado?

“No hubo conexiones para traerlo a sus equipos, pero Mourinho fue el número 1 en cambiar el foco en las ruedas de prensa. En ese partido, la Roma no marcó y fijó su atención con simpatía en Lozano.