Dices México 1970, y tu memoria se remonta a los años tumultuosos marcados por la política autoritaria del gobierno centroamericano, que resultó en la masacre de la cultura en la Piazza delle Tre, donde sesenta y ocho manifestaciones estudiantiles se convirtieron en masacres. Dices México 1970 y los almanaques del fútbol mundial no pueden dejar de pensar en la canonización de Edson Arantes do Nascimento o Pelé mientras hipnotiza al mundo con su equipo de Brasil lleno de talento. Dices México 1970, y la semifinal contra Italia evoca la imagen de un estoico Beckenbauer atado a un campo militar. El mejor juego de este siglo.

Dices México 1970, y extrañas el aire del fútbol que se juega en un campo alto, pero te espera una sorpresa. Tecnólogo Satélite.

El 8 de octubre de 1964, México fue sede de su primera Copa del Mundo, derrotando a Argentina en el Congreso de la FIFA. auge La actividad económica de la década de 1950, que garantizó a los mexicanos una combinación de Juegos Olímpicos (1968) y Copa del Mundo, pasaría luego a Alemania Occidental. Aunque México se puede contar entre los países latinoamericanos, esta es la primera vez que la Copa del Mundo no se juega en Sudamérica o Europa. Tras el boicot de 1966, la FIFA reservó un lugar para África y Asia, mientras El Salvador y Honduras jugaban en la cancha y con famosas armas de guerra. FútbolEl otro lugar está reservado para CONCACAF.

Inglaterra campeona, recibe a México, Bélgica, Suecia, Alemania Occidental, Unión Soviética, Rumania, Checoslovaquia, Bulgaria, Israel, Marruecos, Brasil, Uruguay, Perú, El Salvador e Italia. Nos clasificamos eliminando a Alemania del Este y Gales, los vigentes campeones de Europa, bajo la dirección de Ferruccio Valcaregi y con un plantel fuerte.

Se juega sobre el nivel del mar en la Ciudad de México, en el famoso Estadio Azteca, un verdadero templo de los dioses del fútbol de Guadalajara, León, Toluca y Puebla.

Ahora los anfitriones han cambiado. hábito Del torneo, clasificaron al Grupo A junto con la Unión Soviética. El Grupo B es el equipo Azzurri de Valcaregi. Los nuestros fueron desafíos tacaños en la emoción y solo nos clasificamos con el gol de Domengini para Suecia y dos modestos 0-0 ante Uruguay e Israel. Solo termina primero Cielo Tendrá que confiar en la diferencia de goles para socavar a Suecia. Inglaterra y Brasil compiten por el primer puesto del Grupo C. Brasil ganó con un gol de Jairzino. Finalmente, Alemania Occidental está por delante de Perú, Bulgaria y Marruecos en el Grupo D.

en los cuartos de final La competencia es lo más destacado Es una repetición de la final de Wembley entre Alemania Occidental e Inglaterra jugada en Lyon. Con Mullery y Peters a la cabeza, los ingleses se unieron de nuevo a Beckenbauer y Seiler. En la prórroga, Müller aprovechó un error de su goleador y marcó desde corta distancia. El fútbol da, el fútbol quita. Los alemanes van por delante.

Uruguay y Brasil se miden en semifinales tras vencer a la URSS (0 a 1) y Perú (2 a 4) respectivamente. En Toluca, Italia siguió el gol de González y recuperó los goles. Un gol en propia puerta de Peña, Riva (doblete) y Rivera nos devolvió a estar entre los cuatro primeros después de 32 años.

Ambas semifinales se disputan simultáneamente. En Guadalajara, Pelé y sus compañeros fueron derrotados 3-1 por Uruguay. Pele’s Goltan News no logró completar el favor de Dostavo.

En el templo de Azteca, Italia y Alemania Occidental salen al campo y cambian lo que Partido del siglo. En el 8′ Bonisegna nos adelanta con un buen disparo desde fuera del área. Durante noventa minutos no pasa nada, pero los alemanes no se dan por vencidos, o tal vez fingen que no, porque Schnellinger, según él, está accidentalmente en el área italiana porque está cerca del vestuario. Da la casualidad que un balón cae de la banda, en el que la rubia de Milán se parte 1 a 1. Y aquí comienzan los treinta minutos más épicos de la historia de la Copa del Mundo. En el 94′ Müller déjame déjame un balón, tras una siesta defensiva. Burnich anotó dos goles para la selección, uno de ellos materializado en el minuto 98 con una asistencia espontánea de Held. Es un festival de errores defensivos. Riva mete un gol de 104′ de obras raras y vamos por delante. Müller, otra vez cantarás Battisti, 3 a 3, la complicidad de Rivera, colocado por Albertosi para marcar el poste, del que inexplicablemente se aparta. El portero está furioso y le ordena a Gianni que lo arregle. Pelota en el centro. La esfera llega a Rivera, que cree poder echar fuera a todos los alemanes. Descarga en D Cisty, de Facchetti que arranca por la banda a Boninsegna que se mete en el medio Chico de oro Sólo un penalti debe patearse en movimiento. Fueron doce minutos finales de pura locura, con seis goles marcados. Los 17 millones de hinchas pegados a la televisión están vitoreando, celebrando la victoria en las plazas y calles.

Una victoria contra Alemania Occidental nos envía de vuelta a enfrentar a Brasil en la final. Sin coincidencia. Pelé supera su marcador en vivo y pasa a la delantera. Ponisecna dibuja. El latigazo de Gerson y el gol de Jairsino a los cuatro minutos dejaron afuera a Brasil. Carlos Alberto sella el triunfo en el 86 Seleção Con una acción realizada con la regla, el resultado se fija en 4 a 1. La polémica por Italia y la dualidad de Rivera Mazzola, que no logró despejar las toxinas de la semifinal, dejó al jugador del AC Milan jugar cada vez más minutos tras los octavos de final. Tercera victoria de Verdioro que puso definitivamente a Rimet en el marcador.

Máximo goleador: Gerd Müller (GER) 10 goles

Clasificación final

Brasil Italia Alemania occidental Uruguay

Tercer y cuarto puesto final:

Alemania Occidental – Uruguay 1-0