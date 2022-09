Periodistas han sido asesinados en Siria, México y Sri Lanka. Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos

0





El 19 de septiembre concluyó en La Haya la 51ª sesión del Tribunal Permanente del Pueblo (TPP), que fue inaugurada en noviembre de 2021 a petición de la coalición. Un mundo seguro para la verdad – Esto incluye Prensa Gratis Ilimitada, Comité para la Protección de los Periodistas Y Reporteros Sin FronterasApoyo Centro Sirio para la Libertad de Prensa y Expresiónlos Centro de Justicia y Responsabilidad Acusado por numerosas y diversificadas asociaciones residentes en los tres estados – y dividido en investigaciones temáticas dedicadas a tres casos modelo en los que fueron asesinados periodistas. Miguel Ángel López Velasco (México), Lasanta Wickramatunga (Sri Lanka), Nabil Walid al-Sharbaji (Siria).

Basado en documentación rica y rigurosa y evidencia presentada públicamente, el tribunal arbitral del TPP emitió un veredicto por unanimidad condenando a los estados de México, Sri Lanka y Siria como culpables, por sus acciones y omisiones (falta de investigaciones, falta de medidas correctivas). Impunidad absoluta para las víctimas de todas las violaciones de derechos humanos denunciadas en la acusación. La seriedad de la responsabilidad se destaca aún más por el hecho de que los tres estados han firmado un acuerdo multilateral para respetar los derechos civiles y políticos fundamentales de todos los ciudadanos, incluido el derecho a la vida, la libertad religiosa y la libertad de expresión. , reunión, derechos electorales y derecho al debido proceso.

Durante las cuatro audiencias de la sesión, los familiares de las víctimas y varios expertos abordaron en profundidad la tendencia creciente de diversas formas de agresión contra los trabajadores de la información en contextos muy diferentes. , con importantes consecuencias sobre la capacidad de la sociedad en su conjunto para no sólo hacer justicia a las víctimas y garantizar niveles responsables de democracia.

El TPP destacó el deterioro de la situación a nivel internacional (los datos de la sentencia, el número de muertos y la considerable impunidad total así lo confirman) y la proliferación de posiciones y recomendaciones desarrolladas por Naciones Unidas. y por organismos internacionales y regionales que no traducen resultados significativos. Una clara falta de voluntad política es el hilo rojo que hace irrevocable la prueba de la impracticabilidad de la ley: el TPP fue total y dentro de los límites de sus posibilidades, por lo que sus recomendaciones no deberían ser ni siquiera un ejercicio formal. La toma de conciencia de sus limitaciones, estoy seguro, será un compromiso de trabajo urgente y de largo plazo de todos los actores sociales.

Dos iniciativas -muy diferentes, pero aun así notablemente complementarias- deben leerse en esta dirección al final de la sesión. Lejos de La Haya, en México, el estado más afectado por la actual masacre de ‘trabajadores de la información’ Veracruz, la sentencia fue leída durante un acto que vio a la familia de Miguel Ángel acompañada por uno de los jueces del TPP. , Marcela Durrati, y una multitud dispersada solo por un terremoto. Sin embargo, en el evocador ambiente de la Neue Kerk, las palabras que presenciaron el trágico testimonio dieron paso a un ‘culto al silencio’: cada uno de los presentes, en una procesión atemporal, traía una/una foto de un periodista. Los resultados del TPP no son el fin del deber de la memoria sino el comienzo de otro camino muerto para crear un monumento de rostros que piden.

TPP Sesión de Arbitraje sobre Periodistas

allá El juradoConvocados por Gianni Tognoni, Presidente y Secretario General del TPP, en orden alfabético: eduardo bertoni (Argentina), ex Relator Especial sobre Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Gil h. Boehringer (Australia), ex decano y actualmente investigador sénior honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Macquarie, Sydney; marina cuarenta (Italia), periodista independiente, Marierosaria guglielmi (Italia), Magistrado, Vicepresidente de Medellín (Magistrats Européens pour la Démocratie et Libertés); helen jarvis (Australia-Camboya), ex Jefe de la Sección de Apoyo a las Víctimas del Tribunal Especial para Camboya y Vicepresidente del Tribunal Popular Permanente; Nello Rossi (Italia), ex juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo y vicepresidente del Tribunal Popular Permanente; Kalpana Sharma (India), Periodista Independiente, felipe texier (Francia), ex Magistrado de la Corte Francesa y Presidente del Tribunal Popular Permanente; Marcela Turati Muñoz (México), periodista independiente.

Accede al resumen de la sentencia

Para más información

El texto completo de la sentencia estará disponible a mediados de octubre de 2022.

Presentación de Sentencia: inglés, español, A Rabo

Imágenes de vídeo de la sesión: inglés

