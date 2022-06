Museo Volador con fotos de Pipa de Oro

El Museo Volador de Diego Armando Maradona vuela a Argentina y se espera en Nápoles un jet privado decorado con fotos y monumentos de Pipe de Oro. Tango T10S, un avión dedicado a Maradona Tango T10S Aeronave dedicada Diego Armando Maradona. Se espera que también vuele a Argentina y Nápoles. Catar para el Mundial 2022. Será un museo en el aire con todos los monumentos pibe de oro. el avión fue entregadoAeropuerto de MorónY amado por las dos hijas de Maradona, adornado con fotos del mejor futbolista en una imagen de besos de Maradona ganador de la Copa del Mundo. México en 1986 Y la mano de Dios que hizo la historia. Aeronave dedicada al Pibe de Oro es el artista Maximiliano Pagnasco Para decorar el jet privado dedicado a Diego Armando Maradona, Maradona besó la Copa del Mundo. México en 1986. Esta es la imagen del gigante guerrero volando en el cielo para llevar el Museo Maradona a todas partes. Tango T10S en una presentación en Buenos Aires Fusible El avión Tango T10S es real Obra de arte, Inspirada en la afición del mejor campeón argentino, recopila las mejores imágenes de Maradona. El recuerdo del futbolista que besó al ganador de la Copa del Mundo contra Alemania está en los costados; En cambio, para muchos ha sido llamado el gol más grande de la historia del fútbol”.La mano de DiosLa cola domina el rostro de Maradona.

Interior del Tango D10S READ Marcos está de acuerdo con Felicia en todo El Tango T10S es un jet privado Doce pasajeros Imaginado como un museo volador. En los interiores blancos y azules todos los monumentos de Maradona están solos y se colocan aquí. A ‘Inteligencia artificial También te permite interactuar con la imagen y la voz de Pibe de Oro. El vuelo será a Qatar. Copa Mundial 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

