El portero de México Ochoa es un superhéroe con 6 dedos cada 4 años en la Copa del Mundo.

A superhéroe Debe tener propiedades físicas que lo distingan de los demás. Supervisión, velocidad en los pies, capacidad para respirar bajo el agua. Incluso un héroe mexicano tiene uno, perfecto para el trabajo que hace. A Francisco Guillermo Ochoa hijodijo memorándumPortero y superhéroe de América y el nacional mexicano, Se necesitan manos y por eso tiene seis dedos Quienes lo ayudan en sus tareas diarias no son para salvar el mundo (por ahora), sino para tenderle la mano a su equipo. Octavo desear Copa Mundial.

Ochoa Jugando en Catar Quinta Copa del Mundo, incluso si los dos primeros son falsos comienzos. En 2006 fue solo 20 años Los rizos alrededor de su rostro parecían el putto de Miguel Ángel. Debe presenciar su salida de la escena. México Marcó un gol en la prórroga en los octavos de final contra Argentina Maxi Rodríguez. Cuatro años más tarde, subió un lugar al segundo lugar, y El Tri tendría que volver a estar de pie ya que perdió ante el lado argentino de Maradona.

En 2014 Pero sin restricciones, abre una puerta para no volver a salir de México nunca más. El 13 de junio disputó su primer Mundial cameron Y nada volverá a ser igual. México ganó ese partido y desafió a los anfitriones Brasil en el Estádio Castelão de Fortaleza. Brasil es más fuerte que México y jugando en casa se espera una masacre. En realidad jugando La Verde 30 metros El campo fue aplastado por ataques de oro verde. Ochoa salva los incomparables de Paulinho, neymar, Diego Silva. Lo hace por intuición, rápido, majestuoso. El juego termina 0-0 Al día siguiente todos hablan de ese arquero de México erizos Hay algo realmente especial al respecto. ¿Y qué puede ser tan especial un portero como para no tener un dedo de más para salvar? Como resultado, Brasil no pudo anotar. Pero no es así.

Han pasado cuatro años, las manos de Ochoa siguen intactas y Brasil lo vuelve a encontrar, esta vez Ronda 16. Neymar y sus compañeros temen al superhéroe mexicano porque en el primer partido de ese Mundial, Alemania El campeón defensor lo había vuelto a hacer. eventoLanzamiento de un tiro libre Crucero Incluso hoy en día necesita ser revisado para entender. Comienza el partido y se produce el habitual ataque amarillo. Ochoa, con toda su serenidad, empieza a hablar primero de Neymar, luego gabriel Fundador del cristianismoluego arriba Willian Y así sucesivamente, hasta que rindió un gol que Nei dobló con un gol a puerta vacía. Firmino Casi sin tiempo.

Otro Mundial, otra vuelta, a quién le toca. Esta vez es un Roberto LewandowskiSacar adelante el centro de Barcelona Más de 550 goles Activo. Multa Polonia Durante el primer partido de la fase de grupos, la tanda la salvó Ochoa. ¡Por supuesto, con un dedo extra!

La leyenda de los seis dedos es un cuento de hadas, “Memo” es una forma de subrayar el talento de Ochoa. Una habilidad Intermitente, porque no siempre tiene estos espectáculos con clubes. Aunque tenga dedos como nosotros con la camiseta de México en el Mundial Cambia En realidad y casi es Insuperado. Sin embargo, este año, junto a sus compañeros, tiene otro gran objetivo: pasar de grupo y superar el octavo escollo. Eso fue todo lo que pudo decir Despedida En los Campeonatos del Mundo, el evento que todos esperan cada cuatro años. Aunque será en 2026 41 añosNo se acaba cuando se acaba.