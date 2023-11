Mirko Brunetti y Perla Fatero entre lágrimas y confesiones – Gran Hermano 2023

Vivir en estrecho contacto con alguien con quien tuviste una relación es muy difícil, especialmente si hay sentimientos no resueltos, palabras no dichas y sentimientos que se han dejado de lado. Hay un ambiente festivo en la casa, y hay un aperitivo para refrescar a los competidores, sin embargo Perla Y Mirko No pueden caer en el éxtasis y la alegría. Se miran y, al margen, regresan al pasado, donde terminó su historia y los errores que cometieron volvieron a aflorar.

En los últimos días, uno y luego el otro, en varias ocasiones buscaron dialogar, se dijeron cosas importantes y reflexionaron sobre los errores que habían cometido. Pero esta tarde hay algo diferente: es necesario liberar el pensamiento de la prisión de la razón y de la franqueza. En el jardín, aislada de todo lo demás, Perla le confiesa a Mirko que estuvo muy enferma en el último período de su relación. La convivencia, que debería haberlos unido, empezó a pesarles. Pero más que nada, era la incertidumbre de su presente lo que la pesaba mucho: “Imagínate a alguien que se siente como nada y piensa que no te está dando nada. Así me sentí yo”. Con esta confesión, la concursante rompió en llanto. La empresaria se limpia la cara y dice: “Soy consciente de cómo me siento y de lo que sentí”.

“Si digo que lo intentaré, no pasará nada”. El chico intenta bromear. Entonces es hora de ponerse serio: “Hay una palabra que sigue resonando en mi cabeza. Me dijiste que no me importaba”. Mirko explica que él también tuvo momentos negativos, y cada día se caracterizaba por tener que salir de casa y del trabajo, y mientras tanto pensaba en ella, en maneras de ayudarla, para asegurarse de que ella también se realizara.

“Salí de casa y debería haber estado sonriendo, pero por dentro me sentí mal”. Mientras ella dice: “Cada vez que peleamos, te pedí que me dejaras”. Hubo muchos errores, incluidas omisiones. Ambos ocultaron lo que sentían y el empresario dice que se arrepiente de las muchas palabras equivocadas que dijo. Él también rompió a llorar, lamentando haber lastimado a la mujer que amaba, lamentando no haber podido ayudarla. Ambos repiten las acusaciones del otro y se entienden.

Hasta entonces, se abrazan, uniéndose a brazos conocidos. La verdad, expresada de manera común, es que han experimentado el amor sin darse cuenta de que es necesaria la ligereza y que las responsabilidades de la vida prevalecen. En ese abrazo encuentran consuelo, pero luego abandonan el lugar.

Aún quedan muchas cosas por hablar y otras por resolver. ¿Cómo continuará esta convivencia? ¿Podrán resistir?