Barbareschi responde a Salvatores: “En Elfo di Milano te llamaban Lupo Ezechiele, el ladrón de ideas y el pobre de amor. Ahora debo decir por qué.”

Director y actor: “No había necesidad de esparcir veneno, ahora tengo que decir la verdad. “Estás hablando de la persona que utilizó a todos y a todo en tu carrera”.

“Estimado gabriel salvatores, Leí tu entrevista con pesar, no hacía falta esparcir tu veneno, si no resaltar el libro que intentas vender.». La respuesta no se hizo esperar Luca BarbareschiLo publicó en su página personal de Facebook, en el marco del reportaje exclusivo de ayer del Corriere del Mezzogiorno. En respuesta a las declaraciones del ganador del OscarEsto se produjo durante la presentación de su libro “Let’s Lose”. Una biografía de Rizzoli, en forma de entrevista, presentada por el director del “Mediterraneo” el pasado lunes en la “Libreria Feltrinelli” de Nápoles. Hablando de su experiencia con los representantes de la Compañía del Elvo en los años 1970, Salvatores afirmó con picardía que entre ellos se encontraba “un señor llamado Luca Barbareschi, ¿Creo que ahora es actor y director? Además de hacer otras cosas, por ejemplo es Muy hábil para lidiar con las complejidades de los ministerios. ¿Quién otorga subvenciones? “Lo siento, pero a partir de cierta edad puedo decirlo todo”.