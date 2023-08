Milán, toda la verdad sobre Kalulu y el Bayern: la comunicación de Pioli, la jugada de Moncada y ese trasfondo… | primera página

Pierre Calullo representa el presente y el futuro de Milán. Así lo cree la administración rossoneri, a pesar del difícil comienzo de temporada, porque Stefano Pioli prefiere por la derecha el dúo de centrales formado por Tomori, Tiao y Calabria. Y es precisamente esta flexibilidad la que lo hace casi exclusivo de los rossoneri.

Encuesta de opinión del Bayern de Múnich – En las últimas horas El Bayern de Múnich, en busca de un sustituto definitivo y potencial para Pavard que quiere marcharse al Inter, tanteó el terreno con los agentes de Kalulu. El club bávaro conoce a Pierre de memoria y quiere ficharlo desde sus días de lucha en el sector juvenil de Lyon. Gracias al fichaje de Moncada y su equipo de observadores, el Milán actuó rápidamente y consiguió uno de los acuerdos sin paga más importantes de los últimos años.

Escuche “Milán, toda la verdad sobre Kalulu y el Bayern: los contactos de Pioli, la jugada de Moncada y esos antecedentes…” en Spreaker.

La situación: el Milan aún no ha tenido contacto directo con el Bayern de Múnich, pero ha confirmado a los agentes de Kalulu que no están a la venta.. Pioli no quiere privarse de un jugador importante y salvo sorpresas, estará satisfecho.