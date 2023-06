Microsoft, seleccione una lista de posibles estudios objetivo de adquisición

Aparentemente microsoft modo singular lista de estudio incluido para una bandeja adquisición Y el documento apareció en línea, casualmente en medio de una audiencia en la que la Casa de Redmond se opone a la Comisión Federal de Comercio en relación con la compra de Activision Blizzard.

En resumen, la compañía no solo estaba considerando a Bungie y SEGA para impulsar Xbox Game Pass, sino que lo estaba vigilando. diferentes equipos de desarrollo Sobre la base de sus propias características y puntos fuertes, a la espera de hacer su movimiento.

L’existente Los “estudios para observar” preparados por Microsoft incluyen:

un 44

Estudios de hoguera

Juegos de Contrajuego

Refugio de sueños

Laboratorio de ámbar

Estudios de puñetazos en la cara

tiburón gordo

juegos de barcos fantasmas

Estudios Hazelite

máquina cardiovascular

hola juegos

estudios luna

lunespescado

proletariado

Golpea a distancia los estudios

equipo de cereza

Algunos nombres obviamente se destacan sobre otros: tenemos Team Cherry Hollow Knight, Callisto Protocols Striking Distance Studios y, por supuesto, Moon Studios de la serie Ori, Mundfish, que acaba de crear el excelente Atomic Heart, y Hello Games con No Man’s Sky y luego otra vez. Otros Hazelight Studios de Joseph Fares y Ember Lab, autores de Kena: Bridge of Spirits.

Realmente hay mucha calidad en esta selección, y lo interesante es que quizás no sea un capítulo cerrado, sino una pizarra que sigue activa, de la que podrían surgir nuevas adquisiciones en el futuro.