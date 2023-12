Mi llamamiento a Tesla: rebajar el precio del Model Y (1.300 euros son suficientes)

Su amigo Alessandro lanzó un llamamiento a Tesla: baje la lista de precios del Model Y y el mercado volverá a volar. De hecho, con un descuento de sólo 1.300 euros, la versión básica entrará dentro del umbral del Ecobonus, dando a todos la oportunidad de acceder a un coche eléctrico sin límites. Todos se verán obligados a seguir. Así que los ridículos incentivos de Italia pueden resultar “brillantes”.

Por Alessandro Abuto∗

Estamos a finales de 2023 y podemos empezar Resumir la motivación Por una movilidad sostenible. Te recordamos que en caso de no desguace, el incentivo equivale a 3.000 euros para la categoría de emisiones de CO2 0-20 g. 2 /km (vehículos eléctricos de batería o FCEV de hidrógeno) y 2.000 € para la clase de emisiones de CO2 21-60g 2 /km (híbrido enchufable o PHEV) (lamentablemente también 2.000 € para vehículos de combustión convencionales, pero sólo en caso de desguace).

La confusión declarada de los microincentivos

Las cantidades fueron Más pequeño que en el pasado El resultado está a la vista: de los 180 millones de euros destinados al segmento 0-20 g/km, poco menos de 80 millones 43% usado.

La revisión de los incentivos es habitual en todo el mundo, donde el mercado eléctrico es más maduro que en Italia (en Italia, en 2023, la cuota de BEV se mantuvo en el 4,1%). Además de Porcelanamuchos países europeos (donde la cuota de mercado de matriculaciones es de dos dígitos). Reducido o modificado La naturaleza de los incentivos de compra.

Por ejemplo, en Noruega El impuesto se reintrodujo en 2023, aunque sólo se aplica a los modelos más caros (precio superior a 500.000 coronas noruegas, equivalente a unos 43.000 euros). En otros países, como en FranciaSin embargo, como la cuota de mercado de los vehículos eléctricos ya es muy alta (alrededor del 20%) y el diésel ha desaparecido, los incentivos siguen siendo generosos, especialmente Para personas de ingresos medios y bajosque el año pasado hubo un incremento (de 6.000 euros a 7.000 euros).

Pero lo que más me sorprendió de los incentivos italianos fue una elección que a primera vista podría parecer completamente inapropiada. Establecer un precio máximo Para coches eléctricos (precio de lista incluidas opciones 35.000 euros, IVA no incluido) Menos para los coches híbridos (45.000 euros, siempre sin IVA). Y asignado a este último Muchos recursos (223 millones de euros frente a los 180 millones de euros de los vehículos eléctricos de batería).

La paradoja de los híbridos enchufables

Inapropiado porque mientras yo Datos de emisiones El WLTP oficial se refiere a la categoría de emisiones ultrabajas para vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), hasta 20g/kmla situación El real es completamente diferente.. En 2020 un Amplio estudio por el prestigioso Instituto Fraunhofer de Investigación e Innovación de Sistemas En Alemania se encuentra uno de los institutos de investigación europeos más importantes en colaboración con el Instituto Americano. Consejo Internacional de Transporte Limpio-ICCT (Para ser claros, la persona que encargó el estudio que luego condujo a… Puerta diésel) demostrar claramente que Emisiones reales En los PHEV causados ​​por 2 a 4 veces mayor Comparar con el oficial. Esto se debe al hecho de que la fracción real de la distancia recorrida en modo eléctrico (alrededor de un tercio) fue la mitad de lo que predijo el protocolo estándar. Otros estudios realizados sobre flotas corporativas han llegado a las mismas conclusiones.

En otras palabras, nuestro gobierno Recompensar con incentivos a los coches más contaminantes. No sólo los térmicos tradicionales, sino también los eléctricos “falsos”. Extras. No es casualidad que en toda Europa (por ejemplo, Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) desde 2019 Los PHEV no están catalizados. a’Irlanda Le sigue la eliminación del soporte para vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) en 2022. Alemania En 2023. Una vez más, nuestro país toma decisiones desmotivadas y a contracorriente.

Sin embargo, algo se mueve en las listas de precios.

Sin embargo, un méritoNotable y tal vez Completamente involuntarioEsta elección inapropiada le hizo: Precios de menú más bajos Para coches eléctricos. Ah, sí, porque está restringido a los años sesenta.Número de incentivos Para el coche eléctrico (35.000 euros sin IVA, 42.700 euros con IVA), muchos fabricantes de automóviles, por necesidad (o quizás también por virtud), corrieron a cubrirse. Ajustar las listas de precios a la baja Estar dentro del rango de precios especificado.

El ejemplo más representativo es el precio. Tesla modelo 3 que en su pais Versión básica (Pero todavía completo con todo y con una autonomía WLTP de 513 km), rebajado a 42.490 € (¡sólo 210 € por debajo del umbral!) con una rebaja de 3.500 €. Añadiendo incentivos con el desguace, es consistente con A La reducción total es de 8.500 euros. ¡Para el comprador! Casualmente, los precios y el rendimiento de las emisiones a largo plazo se mantuvieron sin cambios el pasado mes de marzo, fuera del alcance del bono medioambiental.

Que en realidad entra dentro del Ecobonus

Pero no es el único ejemplo. Otras configuraciones premium o semi-premium que, al menos en la versión básica (pero a menudo más que equipadas y adecuadas para la mayoría de necesidades, desde sistemas avanzados de asistencia al conductor y conducción semiautónoma hasta seguridad), caen dentro del fatídico umbral. Kia Rio (40.950 euros), Peugeot E-308 (41.780 euros), BYD Ley 3 (41.990 euros), Nissan Aria (42.600 euros), Renault Mégane (40.950 euros), Volkswagen ID.3 (41.900 euros), Volvo EX30 (35.900 euros), Volvo XC40 (37.400 euros).

Aún no hay nada confirmado al respecto. Incentivos 2024. Pero las noticias hablan de uno. Ciertamente, al menos durante los primeros meses., a partir de las cuantías de 2023, con la misma distinción en el precio máximo de acceso entre coches eléctricos (42.700 € con IVA) y coches híbridos (54.900 € con IVA). Por lo tanto, el gobierno italiano insiste en esto Política contracorriente Proporcionar mayores incentivos a los vehículos más contaminantes.

pero Esta vez digo: ¡Gracias! Esto se debe a que el gobierno, aunque fuera coercitivamente, pudo iniciar una política benigna de reducción de precios por parte de los fabricantes de automóviles. Sumado a los incentivos, esto se traduce en Ahorro aproximado de 10.000€ para el usuario final.

Y quien baila en la puerta

Y está perfectamente bien si el precio mínimo para acceder a los incentivos se limita únicamente a la versión básica (todos los ejemplos anteriores tienen un precio de lista que es superior, en muchos casos significativamente, al umbral del ecobonus cuando se trata de la parte superior de la gama). .

el Ajustes básicos No soy solo yo realmente muy completo En cuanto a accesorios y soporte para la conducción y la seguridad. Pero, en muchos casos, instalan Baterías LFP baratas Bajo impacto sin níquel ni cobalto, en comparación con el NMC tradicional para versiones superiores.

a’independencia De las versiones básicas de LFP que funcionan con baterías, Ahora es más que suficiente Para la mayoría de sus necesidades diarias. Es completamente inútil operar más allá de una autonomía excepcional, llevando todo el tiempo una batería innecesariamente costosa, pesada y de alto impacto. ¿Cuándo necesitamos recorrer más de 500 km sin paradas? A lo sumo cuando vamos de vacaciones. Y en esa época del año podremos programar un relleno adicional sin ningún problema.

Y luego, querida Fabricantes de automóviles, siga esta política y baje los precios de lista de las versiones básicas. De hecho, mi invitación a todos los productores es a… Poner siempre al menos una versión básica en el catálogo. a Menos de 42.700 eurosincluso en todos los casos donde el precio fue ligeramente superior en 2023. Entre ellos encontramos: BMW EX1, Sello BYD, Hyundai Ioniq 5 y 6, Kia EV6, Peugeot E-3008, Aerolíneas U5, ceres 3, Skoda Elegante.

Una llamada a Tesla: otro paso adelante

¿Ejemplo entre todos? allá Tesla modelo Yya una estrella en el mercado europeo e italiano (de enero a noviembre de 2023 fue El coche eléctrico más vendido en Italia), y el precio de lista de salida es de 46.990 euros. Pero a menudo se encuentran en el sitio web de Tesla, entre Los vehículos están listos para la entrega. (Hablo de coches nuevos) a un precio de poco más de 44.000 euros.

Así que aquí está mi súplica a Tesla: hazlo. Un pequeño paso extrareducido más Otros 1300 euros (Estoy seguro de que Elon Musk podría permitírselo) Lo permitiré Se acercan más ciudadanosDesde la puerta de casa hasta la movilidad eléctrica premium con un ahorro respecto al precio actual de al menos 7.000 euros.

hacer un auto Prima eléctricaal igual que el Modelo Y, se convierte Al alcance de muchos, Con un precio de venta final muy por debajo de los 40.000€ (con su cancelación pasará a… No más de 37.700 euros. Esto no está nada mal para un coche que, incluso en la versión básica, se vendía hasta hace poco por unos 50 mil euros).

Tesla siempre ha demostrado ser un líder De opciones innovadoras, tecnológicas y de mercado, frente a otros fabricantes. Ahora tiene la oportunidad de volver a hacerlo. Date una vuelta por el mercado Hacia precios cada vez más accesibles. Por una movilidad cada vez más eléctrica para todos, desde los coches urbanos hasta las versiones premium. Gracias también a las políticas (¿inapropiadas o increíblemente maravillosas?) de nuestro gobierno.

∗Letrero Ciencia de los Materiales en la Universidad de Milano-Bicoccaes Presidente de la Sección de Química Orgánica de la Sociedad Química Italiana, Coordinador Nacional de los Juegos y Campeonatos Internacionales de Química de la Sociedad Química Italiana y Copresidente del XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Química Italiana (Milán, 26-30 de agosto 2024).

