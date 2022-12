Mezcal, Historia y Diferencias con el Tequila en México

Hay un dicho en México. Todo mal, mezcal. y para dodo pine, también. S si no solución, litro y media. Cómo decir: El mezcal es un licor para cualquier ocasión. Mezcal es el nombre hispano, en inglés se llama mezcal. La etimología es la misma – literalmente McScully náhuatl que significa “agave cocido”, de Metal Y ixcallí – Aunque hablamos tradicionalmente en México Mezcal Para marcar cualquier destilado de agave. Por esta razón, teóricamente no es erróneo considerar al tequila como un tipo de mezcal. Después de todo, una indicación geográfica es suficiente: se produce más del 70% del Mezcal. estado mexicano de oaxaca Y desde aquí se comercializa en todo el mundo.

Mezcal, Schatz y Jennifer Aniston

Luis Gerardo Mendes Es un famoso actor mexicano y cierto ritual supersticioso: Beber un trago de mezcal antes de subir al escenario. Hace unos años, una marca estadounidense de mezcal le ofreció un patrocinio para esto, pero Luis lo rechazó argumentando que no tenía sentido trabajar para una marca extranjera que estaba generando riqueza en el extranjero gracias a un producto mexicano. Así que presentó su marca, ojo del tigre: «Queríamos crear un mezcal suave, que -si lo ofreciéramos Jennifer Aniston – Habría bebido sin escupir. Así Méndez, quien se fue a la Ciudad de México a estudiar actuación en la Escuela Casazul, materializó su proyecto: «Tengo una fuerte preferencia por el mezcal porque puedo conectarme con la persona con la que hablo.. yo lo llamé ojo del tigre Porque para mí es como un amuleto de la suerte”. Pero, ¿cuál es la historia del mezcal y por qué se elabora con agave?

Hoy México tiene aprox. 330 mil hectáreas están rodeadas de árboles de agaveCerca de 9 mil productores obtienen de este 6 millones de litros de mezcal al año. El agave era una planta sagrada en el México precolombino, o prehispánico, o en todo caso de los aztecas: según una leyenda, un rayo cayó sobre una planta entera.Agave Cocinando el Corazón, El Biná – De ahí la etimología Piña – y desde entonces corazón de agave obtenida es considerada la bebida de los dioses. Y debido a la abundancia de agaves silvestres en estas áreas, la rigurosa selección actual de los mejores ejemplares condujo al nacimiento del cultivo. En 1994, el mezcal fue reconocido internacionalmente, no sin polémica. Nació durante este período. toda una serie Destilado de agave, solo los productores certificados por el estado podrían haberlo llamado mezcal. Básicamente gritamos mafia.

Entre el agave y el secreto

tu extraes Mezcal del corazón del agave, ingles O Biná, luego se deja reposar durante un mes y madura de dos meses a siete años. Básicamente, a medida que madura, su color se vuelve más oscuro. Dependiendo de la edad, se llama o Blanco, reposado O Añejo. Pero hay que decir Las bebidas a base de agave se destilaban en México antes de la llegada de España. como pulqueTambién conocido como octli O locura mayaSin embargo, no pudo resistir la llegada de los invasores europeos, por lo que parece un contendiente viable. Cerveza. Una pena.

sin embargo, el Inmigrantes filipinos en Nueva Galicia Les gusta experimentar, o en su lugar, usan viejos alambiques que usaron vino de cacao (vino elaborado con jugo de coco), fue prohibido a principios del siglo XVII, por la sencilla razón Competencia Espíritu Hecho en España -, para hacer un nuevo licor. No más cocos, ya que los cocoteros han desaparecido, sino agave fermentado. Los españoles se dieron cuenta realmente Prohiben el mezcal Prácticamente de inmediato. Pero la producción clandestina no se detiene, especialmente en las partes más remotas del país donde los agaves silvestres crecen exuberantes y son difíciles de erradicar, así como donde la regulación gubernamental aparentemente estaba menos extendida.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila?

Desde la playa, el La popularidad del mezcal Se propaga en secreto pero, al mismo tiempo, de forma parasitaria. La receta llega por encima de mesetas impenetrables jalisco, aquí es fácil trabajar a escondidas con agave de forma natural y sobre todo, los agaves silvestres son fáciles de encontrar. siempre aquí, El mezcal sufre una mutación. De hecho, hay quienes se preguntan si no es buena idea restringir las variedades de agave y hacer un destilado con un solo tipo de agave. Agave azul tequilana WeberLlamado por convenienciaAgave azul. Desde el nacimiento de la idea TequilaA 65 km de Guadalajara, tierra árida y volcánica favorece al agave azul, luego el licor se llama tequila. Según los lugareños, el agave que crece en Tequila o en la meseta de Los Altos tiene un sabor más herbal que cualquier otro. Básicamente, puedes identificarlos por el gusto. En 2006, el Tequila Se convierte en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y las leyes mexicanas intervienen con pierna recta: Solo en Jalisco Y en los estados vecinos -Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas- El tequila se puede producir. Y todo gracias al mezcal.

allá Diferencia entre mezcal y tequila Este último no solo se elabora a partir del agave azul, sino también en el propio producto. Curiosamente, como el mezcal, también el tequila blanca, descansar O Aneja (y Aneja adicionalEnvejecido al menos tres años en barricas de roble: esta es una designación relativamente nueva, existente desde 2006).

Curiosamente, hay una fuerte diferencia geográfica. Como se mencionó, el tequila solo se puede producir por ley en ciertos estados (Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas), pero lo mismo aplica para el mezcal (Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, San Luis de Potosí, Guanajuato y Oaxaca). habrás notado que dos estados – Guanajuato y Michoacán – Pueden producir ambos destilados Y esto crea algunos problemas. Pero hay una diferencia significativa. El mezcal debe estar hecho 100% de agave, el tequila debe contener “solo” el 51%. ¿balance? Otros ingredientes incluyendo azúcar o larvas de insectos. Y el sabor es único: el resultado de la destilación del tequila tiene notas dulces, El mezcal tiene un sabor ligeramente ahumado. Porque se cocinaba en hornos de leña subterráneos secretos. Porque el mezcal también está registrado – 19 de marzo de 1985 – Pero le recuerda a México su pasado. No es casualidad que el resto del mundo (incluidos EE. UU. y Europa) use aceite de mezcal CóctelSe bebe puro en su país de origen. Todo mal, mezcal. y para dodo pine, también. Y si no solución, litro y media.