El peso y el honor de presentar un gran libro: “Ferovi del México” de Gian Marco Griffi

El martes pasado, por la tarde, en la hermosa sede Los Marqueses de Monferratoen el claustro Santa María de Castelló (Muchísimas gracias Emiliana Conti, el presidente que lo puso a disposición), tenía mucho respeto, especialmente por alguien que, como yo, había leído y amado los libros durante tanto tiempo que prácticamente no los recordaba. He amado a tantos, absorbido a tantos que se han convertido en parte de mi ser, son partes de mi alma. Está,”Ferrocarriles Mexicanos” (Laurana Editrice), de Gian Marco Griffi, es una de ellas.

Es un texto increíble, una especie de esbozo narrativo épico, que comienza en una estación de tren. Asti, año 1944, da forma a mundos y universos, en una fantasía indescriptible, entre el realismo, la más intensa e increíble fantasmagoría. Lo comparé con una alfombra grande y colorida, donde el tejido es el componente realista y la urdimbre es el componente imaginativo, entretejido en una cubierta extraordinariamente inteligente y atractiva. Un libro inolvidable. Haber hablado con el autor de este libro me dio una inmensa satisfacción al presentarlo. Gian Marco GriffiUna persona paradójica, bella y risueña… y un hombre de inmensa cultura.

Y luego está la carga, porque, oppsss, problemita, la actriz (entre tantas cosas que hace) Silvia Perrosino, con quien habíamos quedado para leer fragmentos de la novela, que ella recita brillantemente… ¡se queda sin palabras! Así que traté de recomendar lecturas, y Sylvia me miró con recelo y diversión, arrastrando las palabras sobre lo que no podía leer… Hice lo mejor que pude, pero al final creo que la monotonía de mi voz era para todos. Un poco cansado… bueno para todos: la audiencia fue muy pequeña, estrecha en realidad, a pesar de que fue un libro que ganó varios premios, incluidos premios nacionales. h? ¿La culpa es del otoño, la lluvia y la pereza? Tal vez no sea buena publicidad… tal vez no lo sé.

Sin embargo, como algunos amigos, lectores y escritores, que estuvieron presentes en la presentación y, por lo tanto, tenían una opinión muy calificada, me reprendieron amablemente por explicar demasiado poco el resumen del texto, me gustaría intentar hacerlo. Sin embargo, tenga en cuenta que la estructura de esta novela épica no es del todo lineal, está realmente compuesta de fluctuaciones embriagadoras y caóticas en el tiempo y el espacio, por lo que lo que les describo ahora no sigue la misma línea de tiempo. El escenario en el libro, más bien…

¿Cuál era el cuartel general de las SS en Berlín, un pequeño personal, bardolfo, obtiene un libro gratis. Un libro fantástico sobre un lugar misterioso en México, Santa Brígida, accesible solo por tren, donde parece haber un arma extraordinariamente poderosa que será decisiva para ganar la guerra de los nazis. De la gran burocracia nazi llega una extraña orden para tratar de restaurar el mapa del ferrocarril mexicano… Esta orden desciende en espiral desde Alemania, y es un joven (23 años, ¡qué suerte!) de Asti – un pequeño tonto – un soldado de la guardia ferroviaria republicana de Asti Cesco Massetti, Sufre de un constante y terrible dolor de muelas.

Al parecer, no sabe ni por dónde empezar, así que tras muchas dudas, se dirige a la biblioteca, en Asti, donde conoce a jóvenes. tilde giordano, una mujer maravillosa, inteligente y muy independiente, que será una heroína extraordinaria de la novela, revela que sí, allí tenían un libro que podría haberla ayudado… pero está prestado y no ha sido devuelto. . Juntos pero separados, van en su búsqueda, entre variaciones más o menos complejas, pero entre mil historias que se entrecruzan, acumulan, confluyen. Jardín de los Caminos Memoria Borgesiana… Aquí me detengo, porque realmente no quiero revelar, a todo aquel que tenga el deseo y la suerte de leer esta extraordinaria novela, nada más que lo que sucede. Mucho.

Pero, sobre todo, aunque sea menos concurrida, más fría por la noche, lloviendo… si no hago bien el resumen… bueno, es un honor y un placer entrar al lado de su autor. El gran mundo del ferrocarril mexicano estaba en mi corazón, y una tarde de noviembre nunca la olvidaré.