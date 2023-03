México: Fuego de la Vergüenza (29/03/2023)

«no somos perros»El repite abel maldonadoSu hermano Orlando, de 22 años, es de Venezuela antes de ir a la morgue con la esperanza de sobrevivir a un incendio que mató a 40 personas en un centro estatal de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, la noche del 27 y 28 de marzo.. Ciudad Juárez Una ciudad tristemente conocida en las noticias hace veinte años, primero se convirtió en la capital mundial del feminicidio, como hermosas mujeres que trabajaban en maquiladoras secuestradas por la droga y policías corruptos, ya sea para secuestrarlas o simplemente para abusar de ellas, quienes luego las mataban y dejaban a sus pobres. huesos en el desierto.

Un puente lo separaba de El Paso, Texas, en este símbolo urbano de la migración llegó Papa FranciscoCuando visitó México en 2016, celebró una misa histórica. Abel había llegado a Ciudad Juárez 11 días antes con su esposa, dos hijos de dos y cuatro años y Orlando en un tren de carga, conocido por los involucrados en inmigración como la lamentablemente conocida ‘Bestia’. Como ganado, con una sola cosa en mente: el “Sueño Americano”, ahora que su hermano se fue, no puede regresar a Venezuela porque vendió su casa y su auto por dos liras. “No me queda nada. Ven aquí, te pedimos un poco de paciencia y comprensión, porque no somos animales, no somos perros, somos seres humanos”, gritó Abel.

Antes de ser ingresado en Gemelli esta mañana Papa Francisco habló sobre los 40 migrantes asesinados (El número fluctúa entre 39 y 41, lamentablemente el saldo es temporal, muchos migrantes están en cuidados intensivos), pidiéndoles que oren por ellos. Gracias a las deportaciones del Título 42 de EE. UU., una medida inusual introducida al comienzo de la pandemia, 70 inmigrantes, a pesar de que la emergencia de Covid en EE. UU. ha terminado hace un año. Casi todos guatemaltecos, venezolanos y hondureñosestaban a cargo del gobierno mexicano.

No es de extrañar el cura y defensor de los derechos humanos. Alejandro Solinde GuerraPidió la renuncia del presidenteInstituto Nacional de Migración de México, INM, Francisco Carduno Yáñez, responsabilizándolo por la muerte de migrantes en un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez. “Yáñez debe renunciar de inmediato, porque desde su creación el INM ha estado dirigido por agentes mayoritariamente corruptos que tratan a los inmigrantes como una mercancía y no les importan los derechos y la vida de las personas”, Solalinte hizo la condena hoy en una entrevista con el diario mexicano El Universal. El sacerdote sigue siendo amenazado por narcotraficantes y se pregunta si “los funcionarios de inmigración tienen idea del nivel de estrés que enfrentan los migrantes al salir de su país, viajar miles de kilómetros y arriesgar sus vidas cuando llegan”. Detienen, encarcelan y amenazan con la deportación a sus objetivos”. Según Solalinte, “esta política es algo que ya nadie puede tolerar”. Por eso, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los centros de recepción de inmigrantes, los educadores, los Comisión de Atención al Refugiado y Guardia Nacional Propuso reemplazar el INM por Integrador.”No podemos permitir vagones, remolques, secuestros u otras tragedias de migrantes como la de ayer”, concluyó.

Por su parte, el presidente andres manuel lopez obrador, amlo Como todos le llaman, ayer habló de rebelión pero la diáspora lo desmintió. Por supuesto, los guardias no abrieron las puertas como puedes ver aquí. Según dijo ayer AMLO a los medios, el incendio pudo haber sido provocado por los migrantes tras conocer que serían trasladados al sur de México. Sin embargo, los migrantes desmienten la versión oficial del Presidente, compartida por el INM, de que los mantuvo “detenidos”. La pregunta que se hacen los inmigrantes es: ¿Cómo se las arregla alguien para hacerse con un encendedor si le quitaron todas sus pertenencias antes de ser encarcelado? Otro dato: el cuartel de Bomberos de Ciudad Juárez se encuentra a dos minutos del lugar de la tragedia, pero la alarma se dio con retraso, lo que indica un descuido deliberado de auxilio. Por no repetir el aspecto impactante que destaca un video difundido por medios mexicanos: todos estaban encerrados en una habitación bajo llave, con llamas detrás de ellos, y ninguno de los guardias abrió las puertas cuando pidieron ayuda desesperadamente. Para ellos.