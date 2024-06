México. El cambio de IV fue puesto a prueba en las urnas

Gorjeo

Por Geraldine Colotti-

Páginas extranjeras, 1 de junio de 2024. Pase lo que pase en las elecciones del 2 de junio, México tendrá por primera vez una mujer presidenta. De hecho, hay dos principales candidatas que se postulan para el liderazgo del país: Claudia Sheinbaum, ampliamente favorecida en las encuestas y que encabeza la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Sigamos Haciendo Historia; y Xóchitl Gálvez, “Fuerza y ​​Corazón por México”, fuerza y ​​corazón para México, que une a los viejos partidos: Pri, Pan, Prd. Un tercer candidato, Jorge Álvarez Maynes, se presenta por el “Movimiento Ciudadano”.

Además del presidente, casi 99 millones de personas acudirán a las urnas para elegir a más de 20.000 candidatos a nivel local, estatal y del Congreso. Se renovarán 128 escaños y 500 representantes en el Senado. Nueve estados elegirán nuevos gobernadores, 1.098 representantes locales serán elegidos para 31 convenciones estatales y 1.803 municipios estarán en la boleta electoral.

Según la constitución, el presidente saliente, Manuel López Obrador (Amlo), termina su mandato con la mayor popularidad (dos tercios de la gente lo prefiere) y no puede volver a postularse. Y apoyó a Scheinbaum del partido de Morena, con la esperanza de continuar el proceso de cambio impulsado por la Cuarta Transformación (4T).

Un proyecto que cambió la faz del país creó una discontinuidad significativa con la estructura de poder tradicional que parecía imposible de socavar.

Los resultados son visibles a nivel económico, social y cultural y a nivel de formación política de los luchadores y luchadoras que crecieron en la escuela de un pragmatismo dinámico, pero no sin un mejor horizonte. Al darse cuenta de la cuestión social con la independencia nacional y regional, defendiendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, Amlo inmediatamente volvió su mirada hacia el sur: “pobre México, tan lejos del paraíso, tan cerca de Estados Unidos” (por ejemplo en temas migratorios), pero tratando de eliminarlo, de hecho, es latinoamericano, abogó por la integración, se opuso a los “golpes institucionales” en el continente y apoyó firmemente la independencia del pueblo palestino contra el régimen sionista en la configuración de un mundo multilateral y multipolar.

Un programa sólido hacia un progresismo sostenible también es capaz de implementar reformas estructurales a favor de los sectores populares. Por esta razón, bien apoyada por los grandes medios de comunicación, las instituciones judiciales y los think tanks de Washington, para contrarrestar los numerosos ataques de la extrema derecha, y también en México (han organizado varias conferencias internacionales), Wave Black es muy popular. Pero sin éxito.

En México no se “hace” ni un solo kilómetro. Los campos populares, aunque todavía había que hacer todos los progresos en la empresa azteca, contra todo pronóstico no se encontraron sin representación de izquierda y no se desviaron hacia banderas falsas. De hecho, el temor de que un mayor consenso entre los candidatos de la oposición condujera a un estancamiento de las reformas debido a la falta de miembros en el parlamento fue evidente durante la campaña electoral.

Están en juego dos modelos de país diferentes: por un lado, el retorno al neoliberalismo representado por Xóchitl y Maynez, y por el otro, el humanismo mexicano de Obrador, que ha funcionado en los últimos años porque ha socavado las causas estructurales de la injusticia social. Scheinbaum promete continuar. Los indicadores muestran una reducción de la pobreza del 41,9% en 2018 al 36,3% en 2022, lo que significa sacar de la pobreza a más de 5,1 millones de personas en zonas ricas y marginadas del Sur.

En el campo opuesto, a nivel nacional e internacional, muchos creen que la física de sesenta y un años, copremio Nobel de estudios climáticos y líder del gobierno de la Ciudad de México es nieta de judíos perseguidos por el nazismo y fugitiva. A Europa, a América Latina, despejar el camino anterior, girar a la derecha y seguir los pasos de otros “delfines” de presidentes salientes.

Sheinbaum, aunque mantuvo un perfil independiente, prometió continuar la agenda de Amlo, coordinando proyectos de infraestructura y manteniendo medidas de bienestar como los subsidios a la electricidad. “Por el bien de México, primero las mujeres pobres”, dijo el candidato de Morena, recordando los resultados obtenidos por su administración en la Ciudad de México: una reducción del 49% en el número de mujeres en riesgo de violencia, y una reducción del 30% en los feminicidios, reales. . Plaga en el país, con políticas preventivas adecuadas; Construcción de tres nuevas universidades, becas, programas de cambio ambiental y transparencia en las finanzas públicas.

Uno de los temas principales de la campaña electoral, con diferentes actitudes, fue la violencia de los cárteles criminales que caracterizó esta elección, en la que fueron asesinados varios candidatos a la alcaldía. El lema de la izquierda: “Abrazos, no palazos”, es la antítesis de lo que prefiere la derecha y se refiere a la represión de Pugel en El Salvador o Miley en Argentina, y así fue intencionado. Se deberían ofrecer más oportunidades de empleo y formación a los jóvenes.

El nuevo presidente también tendrá la tarea de nombrar un nuevo juez de la Corte Suprema. Si Sheinbaum gana, la esperanza es que se elija a un progresista para equilibrar el tira y afloja que ha tenido lugar hasta ahora. Pero mientras tanto, la derecha latinoamericana y sus aliados europeos, que han intentado manipular sigilosamente las encuestas a favor de la candidatura de Morena, creen que su coalición carece de una mayoría absoluta en el parlamento para intentar asegurar reformas. Como vemos en Brasil y Colombia contra el gobierno de Gustavo Pedro. paginas extranjeras

