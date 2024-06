México desapareció en las elecciones junto con la economía y la seguridad

Frente a miles de personas, la exalcaldesa Claudia Sheinbaum pronunció su último discurso electoral el 29 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Candidato de Alianza de Izquierda Hacienda Chicamos Historia Desde el podio se refirió en repetidas ocasiones al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, reiterando su deseo de continuar con el proceso de transformación iniciado hace seis años. Un “converso de izquierda”, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Él es el fundador. “Separar el poder económico del poder político” es el principal deber de Obrador: a partir del 1 de octubre, día en que asuma el nuevo gobierno, “derrotar para siempre al neoliberalismo” será la nueva estrella guía. Esto no significa “libre comercio contradictorio” sino más bien “garantizar siempre un papel central del público en la economía”.

Llave El “pasado” de su último discurso, “nadie quiere volver”, demuestra ahora que “el crecimiento económico no significa salarios de hambre”. Por eso, se citó hoy, domingo 2 de junio, para “continuar la historia”: 98 millones de mexicanos fueron invitados a votar en unos comicios ya registrados para elegir entre el exalcalde de la capital, el empresario Xóchitl Gálvez. de Fuerza y ​​coraje en México Los partidos históricos de México (el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Jorge Ménez. Movimiento Ciudadano.

650 millones de dólares es el costo estimado de las campañas electorales de los tres candidatos; Se emitieron 3.700 horas de anuncios políticos. En total, desde que comenzaron las primeras manifestaciones hace un año, han sido asesinados 56 representantes políticos: 32 candidatos y 24 personas que trabajaban en las campañas electorales de varios partidos. En lo más alto de este triste ranking está el partido de Obrador, Morena26 personas resultaron afectadas, principalmente en los estados “periféricos” de Chiapas, Guerrero y Tamaulipas.

Aquél Recién terminada, fue una campaña electoral de dos caras. La política en la Ciudad de México iba desde amenazas de un impuesto del 10% a todas las exportaciones estadounidenses si Trump gana el 5 de noviembre hasta “aumentos en el costo de vida que Sheinbaum promete combatir frenando los precios del gas. Y de la gasolina”. Fuera de la capital, el tono fue muy diferente.

La seguridad es el lema de todos los candidatos, pues Sheinbaum ha demostrado que quiere continuar el camino que encontró aquí Obrador para poner fin a la guerra contra el narcotráfico. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón y el país se hundieron en una espiral de violencia. Las mayores críticas a este enfoque provinieron de los otros dos candidatos, que no desaprovecharon la oportunidad de subrayar que el gobierno de Obrador invirtió sólo el 0,6% del PIB en seguridad interna durante sus seis años.

La línea de Scheinbaum, totalmente en línea con las políticas de Obrador, debería ser la ganadora: según las encuestas de opinión, de hecho, el ex alcalde tiene una ventaja de al menos 22 puntos porcentuales sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez.

A pesar de Sin embargo, respetando los derechos humanos y su compromiso con la “paz mexicana”, Scheinbaum no pudo contar con el apoyo de sus familias. desaparecido Encabezó la campaña de boicot electoral.

«#VotaXUnDesaparecidx», «Vota por Desaparecidos» es la apelación: “No sentimos que ningún candidato esté representado. Por esta razón, en lugar de cancelar nuestro voto, le invitamos a escribir el nombre de uno de nuestros familiares en la papeleta. El voto, obviamente, será nulo, pero en En las tarjetas electorales mexicanas, debajo de los símbolos de los candidatos, “Vota por la persona que no registraste”. Si lo deseas, escribe su nombre completo en esta casilla. “Tiene una entrada. Una vez completada, los funcionarios electorales deben ingresar los nombres en las actas. “Lamentablemente fue una medida antipolítica”, explicó Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, fallecido el 11 de enero de 2011. Pero durante la campaña electoral nos vimos obligados a boicotear porque no. uno quería boicotearnos. Scheinbaum, que siguió el ejemplo de Obrador, ni siquiera lo consideró”. Note lo que pasó a finales del año pasado e informe. Público 7 de febreroCuando el gobierno actualizó el censo de personas desaparecidas desde 1962, se eliminaron 79.995 nombres. Debido a esto, el número de personas que no tenemos ha aumentado de casi un lakh a 16 mil. Hidalgo subraya que “la huelga es donde está la atención de tres presidentes en la boleta electoral”.