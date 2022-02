“El amor es ciego”: Daniel Rule cuenta la “verdadera historia” detrás del ataque de pánico en México

El amor no tiene ojo 2 La estrella Danielle Ruhl ha sido objeto de un acalorado debate mientras los espectadores ven la temporada actual en Netflix. Hace poco publicación de instagram, Describió la “historia real” detrás del ataque de pánico que provocó el primer desacuerdo entre él y Nick Thompson en México.

Pareja de la temporada 2 de “Love Blind” Daniel Rule y Nick Thompson | netflix

La estrella de “Love Is Blind 2” Daniel Rule comparte la “verdadera historia” detrás del ataque de pánico en México

Unos días después del segundo volumen. El amor no tiene ojo Los episodios de la segunda temporada han disminuido netflix, Daniel Rule, de 29 años, recogió un Instagram Para aclarar la historia detrás del ataque de pánico que sufrió mientras estaba de vacaciones en México.

Durante el episodio 5, su novia Nick Thompson regresó de una fiesta con otras parejas a las que asistió solo porque no se sentía bien.

Sin embargo, rápidamente giró hacia la izquierda y comenzaron una discusión y ella terminó diciendo que no confiaba en él. Rule aclaró la situación sobre un tema extenso, explicando que Thomson estaba abierto a Thomson sobre una “experiencia traumática” que experimentó en la universidad poco antes de asistir a la fiesta.

Mientras estaba sola en la sala de estar, la estrella de telerrealidad explicó que estaba “empezando a meterse en mi cabeza” y se preguntó si estaba “compartiendo demasiado”.

Daniel Rule también invitó a los fanáticos a golpearlo en línea.

Además, Ruhl dijo que reinició los bots y, como resultado, se retiró al armario. Admitió haber visto la fiesta después de que su novia se fuera y explicó que necesitaba “apoyo” en ese momento, no por celos.

El nativo de Chicago continuó, señalando que no entendió hasta que Thompson dijo por primera vez “detrás de escena”. En respuesta a la reacción violenta de los fanáticos, Ruhl admitió: “Él es plenamente consciente de que puedo derramar mis preocupaciones sobre los demás y eso es en lo que sigo trabajando”.

Luego la sopló en línea y los llamó para encontrarla. Salud mental Interrupciones “Basado en planos de una hora tomados de un rodaje de una hora”.

Rule continuó, señalando que el programa se sentía tergiversado y que esperaba que la gente lo viera como “un hombre” en lugar de “un personaje en un reality show”.

La primera discusión entre Nick Thompson y Rule ocurrió durante unas vacaciones en México

La situación mencionada en la regla ocurrió futuras esposas Vacaciones en México. Después de pasar la primera noche “maravillosa” juntos, se enfermó al día siguiente.

Sin embargo, no estaba enojado, lo que hizo que Rule se sintiera seguro. Esa noche, la pareja se reunió para una reunión y animó a Thompson, de 29 años, a unirse a ella.

Cuando regresó, hablaron sobre la otra pareja hasta que el estado de ánimo cambió después de que Rule notó que quería unirse. Thompson dijo que esperaba con ansias su regreso, pero señaló que lo estaba observando e insistió en que se admiraba a sí mismo.

Ruhl comentó más tarde que sentía que no podía confiar en él y admitió que “cosas” estaban pasando por su cabeza mientras lo esperaba. La mujer de Chicago admitió que se metió en el armario y lloró, sin saber qué creer, y molestó a Thomson que se había ido. Esta pelea confundió a muchos espectadores porque no entendían lo que estaba provocando Rule, lo que generó mucha conversación en línea. El amor no tiene ojo Transmisión en Netflix.

