Messi, Maradona y el peso del destino

Leo necesita un descanso de dos horas del destino. Fue un dios del fútbol durante 15 años. Excepto para los cristianos. Más allá de los números, los goles, esos toques que son imposibles para otros humanos. A sus 35 años, se encuentra en el peor momento de su carrera con una fractura de tobillo y una rivalidad de ida y vuelta con la camiseta de Argentina.. Por enésima vez. Es regla, de hecho, que mañana pasen 100-110 minutos con la bandera tricolor. Si Argentina no gana, o peor aún, pierde ante México, estará efectivamente fuera de la Copa del Mundo. El último Mundial de Leo. Condena sin apelación. Escarnio público en Argentina, la actuación del ex número diez del Barcelona ante Arabia Saudí hace dos días fue lo único que se habló. ¿Dónde está escrito sobre “revolución”? A pesar de no ganar en 36 años (en México…), todavía se sienten invencibles a pesar de que no tuvieron un bis en Italia ’90 porque el aire alrededor de Diego era malo.

El partido decisivo de Argentina con México coincide con el aniversario de la muerte de Diego Maradona. Dos años hoy. Una muerte en la que nadie ha creído jamás. ¿Por qué Diego está realmente muerto? ¿Alguien entendió su desaparición?

Mientras Messi limpia sus botas y trata de no preguntarse por qué no es tan bueno con Argentina, o casi, enciende el televisor y revisa su línea de tiempo en las redes sociales para verificar si El Dees todavía está con nosotros. Hay una procesión, profana y tal vez relacionada con otra cosa, un hilo que une Nápoles y Buenos Aires. Todos alineados. Luces, pancartas, lágrimas.

Después de todo, Messi sabe que toda la población, y quizás incluso sus actuales compañeros de selección, que si Maradona hubiera estado allí contra México mañana, Argentina habría tenido un tótem para guiarlos hacia la meta. Esa mirada eterna de El Dees con el pecho afuera y la barbilla levantada, con una larga caída entre el hombro y la cabeza, habría explicado que había que pasarle para evitarlo. Esa sensación de impotencia que sentían los aficionados del Stuttgart antes del partido de vuelta de la final de la Copa de la UEFA de 1989, antes de la improbable serie de tripletes de Diego con la camiseta del Napoli. ¿Cómo derrotas a alguien así?

Corazón y habilidad, Karra y Mantra. y lengua abrasiva, dentro y fuera de la cancha. ¿Qué habría dicho Maradona sobre Infantino y la censura de la FIFA? Como Harry Kane, ¿cambiará de opinión sobre ese brazalete de One Love por una mísera tarjeta amarilla? ¿Miedo a que te multen? No estamos bromeando.

La Pulse a menudo se salta este paso. Y en términos de liderazgo fuera de la cancha. Nunca habló sobre temas importantes. Así que esta vez se fue. Apareció con Cristiano Ronaldo en esa mediática foto con la marca Louis Vuitton. Millones de clics en esa foto.

Messi siempre pierde una pieza con la selección. A pesar de que ganó casi sin ayuda la America’s Cup el año pasado. A pesar de que Gonzalo Higuaín solo se salió con la suya al recibir dos disparos frente a Manuel Neuer en la Copa del Mundo de 2014. Las asistencias, dos joyas, salieron con la zurda de Messi. Cómo Maradona disparó a Parrusaga a puerta para el gol decisivo en el Mundial de 1986. ¿Oponentes? Los alemanes, por supuesto.

Algo habría cambiado en la historia, pero no todo. Esa narrativa es tóxica para Messi. De hecho, Messi está siendo sincero cuando dice que nunca se comparó con Maradona el año pasado. Él es fútbol, ​​gran fútbol. Otra es la literatura, la mística, la épica. No tienes ese destello en tus ojos, y el orgullo excesivo que te destacaba hizo añicos la determinación de los demás.

Maradona nació Maradona como Ali nació Ali. Nadie puede hacer nada al respecto. Esto no es una maldición sobre la cabeza de Flea.. Por un giro del destino y ese famoso momento, el memorial de Diego se lleva a cabo unas horas después del partido contra México. México, inmediatamente se convirtió en 1986, cuando Diego era absoluto. Y todo pesa. Todo volverá, tal vez.

Por supuesto, Messi puede escribir otra página. Llevando a Argentina a la seguridad con México. Domina a tus oponentes con un solo toque, Veil. Ser Maradona por un día o por unas horas. Con permiso del destino. ¿Ganará?

Apagado Nicolás Celletti