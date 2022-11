Mundial 2022 – Lautaro Martínez apunta a México en memoria de Maradona: “Vamos a ganar, regálale una sonrisa”

“Estamos listos para este desafío. Perdimos contra Arabia Saudita por detalles, por nuestros errores. Pero ahora nuestros pensamientos están en México. Por supuesto que estábamos tristes después de la derrota. Pero así son las cosas en la Copa del Mundo. Hay No hay tiempo para mirar hacia atrás. Tenemos que pensar en ganar por esta camiseta. .Mañana veremos a Argentina poderosa.. Y tal vez “Diego fue una persona muy importante para nosotros, Argentina y el mundo entero. Lo recordamos muy bien. Mañana queremos sacarle una sonrisa ganando”. Lautaro Martínez abre Conferencia Argentina Antes del desafío con México . Y tal vez Diego Maradona también inspirará , del que hoy se celebra su segundo aniversario. Una presencia constante en el pensamiento y las preguntas de muchos periodistas argentinos.

“La ansiedad mezclada con la emoción, muchas cosas en la cabeza, pero cuando el árbitro pitó, todo desapareció. Por eso no perdimos. Ahora pensemos en positivo. Necesitamos ganar por esta camiseta. Necesitamos estar tranquilos”. la cancha mañana, México jugará mucho fútbol, ​​tenemos que aprovechar nuestras oportunidades.. De nuevo, en el nocaut inaugural: “Es un golpe duro, obviamente, no pensamos que sobreviviríamos a esta situación. Pero somos un equipo fuerte y unido. Sabemos lo que queremos incluso en la adversidad, y ya lo hemos demostrado en el pasado”. Ganaremos, no hay tiempo para mirar atrás, lo haremos mañana”. Es un partido importante para nuestro futuro, es una final, tenemos que sacar todo lo que tenemos, ¿si perdemos es un desastre? No No siento la presión, hay mucha alegría en nosotros, mucha diversión en el partido y en el entrenamiento. Tenemos confianza en nuestro trabajo”.

Luego le negaron el gol.

“Si Var hubiera estado activo, no puedo creer que tal error hubiera ocurrido. Pero hay gente mirando”.

Sobre el Kun Agüero que ha discutido en torno a Lautaro en los últimos días

“No sé lo que dijo. Pero esa era su opinión. Arabia Saudita definitivamente presionó mucho en nuestra mitad y medio campo. A veces nos apresurábamos a jugar el balón en profundidad. Pero si cruzábamos su línea, teníamos muchas oportunidades uno- mano a mano con el portero”.

