México, Obrador da a conocer el número de teléfono de un periodista: “No difamen al presidente”

presidente de mexico Andrés Manuel López Obrador, El periodista del “New York Times” y coautor de un reportaje que denuncia supuestos vínculos con el crimen organizado defendió ayer en una rueda de prensa la decisión de revelar el número de teléfono de Natalie Kittroff. López Obrador está nuevamente dispuesto a tomar una decisión porque tiene autoridad moral y autoridad política “por encima” de la ley para proteger datos personales. “Represento a un pueblo respetable y el 'New York Times' no me puede sentar en el banquillo”, afirmó López Obrador. Ustedes los periodistas, continuó el presidente, “se sienten como una casta divina, privilegiada. Pueden calumniar a todos como lo hicieron con nosotros”. “Si te lo señalamos”. Revela que “ni un pétalo de rosa puede tocarte”. El periodista vinculó “a mí y a mi familia” con los cárteles de la droga “sin pruebas”.

Presionado por el periodista de “Univisión”, López Obrador “La libertad está por encima de la ley de protección de datos personales, un principio noble que no puede estar sujeto a ninguna ley”, aseguró. También se rechazó el argumento de que publicar el número de teléfono pondría en peligro la seguridad del periodista. En primer lugar, “cualquiera que diga que el mayor peligro para los periodistas en México es un sindicato vinculado a grupos de interés creados por los gobiernos dominantes”. Lamentablemente hay profesionales muertos, “pero no hay castigo. A diferencia del pasado, el gobierno está llevando a cabo una investigación al respecto. Si su colega está preocupado, cambie su número de teléfono. Para mí y mis hijos, los artículos que dicen “dinero del narcotráfico” compensarán el daño.

