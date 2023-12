El Ferrocarril Maya conecta San Francisco de Campeche con Cancún

A partir del 15 de diciembre será posible viajar en esta nueva línea de tren para visitar las playas de Cancún, que fue prometida por el Presidente de México para impulsar el turismo en los sitios mayas de la región.

Un marcador para un juego de pelota encontrado en Chichén Itzá. © Iná

El 15 de diciembre Adentro MéxicoSe abrió la primera parte de la ruta tren mayaSe conecta san francisco de campecheciudad Patrimonio de la Humanidadcon CancúnUna ciudad conocida por todos los que quieran disfrutar Mar Caribe. Como es bien sabido, el proyecto del Ferrocarril Maya ha estado durante mucho tiempo en el centro de la presidencia. Amlo (Andrés Manuel López Obrador), actual presidente de México. En total, se han construido o remodelado 1.554 km de senderos, a grandes rasgos, a lo largo de la costa. Yucatán Forma una especie de diagrama circular paralelo con apéndices de conexión. Escárceca con palenque. Por supuesto, se han construido estaciones y otras instalaciones a lo largo de la ruta, que estarán en pleno funcionamiento a finales de febrero de 2024, lo que permitirá un acceso rápido y fácil a todos los sitios mayas más importantes de la región. Mapa del Ferrocarril Maya. © Ina – Tren Maya Sobre este puesto de trabajo, José Agustín Ortiz PinchettiEl jurista mexicano, autor de la única biografía autorizada de Amlo, anunció en exclusiva para los lectores de «Il Giornale dell’Arte»: «La inauguración del primer tramo del Tren Maya es muy importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque esta gran obra moviliza y hace crecer una región muy importante para México. La ruta refuerza numerosos núcleos turísticos y renueva el interés por una zona con muchas potencialidades, que hasta ahora no se había tenido en cuenta. El proyecto sin duda mejora la imagen de Amlo y su gobierno, pues demuestra que el presidente ha cumplido una de sus promesas electorales más pertinentes..

Y, como he escrito muchas veces, México gestiona y promueve su patrimonio mejor que Italia, y no es sorprendente que el proyecto del ferrocarril maya condujera a una serie de intervenciones significativas en sitios arqueológicos cercanos al ferrocarril. El más reciente y, por así decirlo, el menos importante promesa (Proyecto de Desarrollo de Áreas Arqueológicas), lo que dio lugar a la creación de nuevas rutas y nuevos paneles interpretativos en 28 sitios mayas de Yucatán en español, inglés y la lengua indígena más hablada en la zona, resultados de las más recientes investigaciones arqueológicas, información de propiedades. Sobre edificios y elementos decorativos más importantes. En particular, esto se hizo sólo en los sitios más populares como este. Chichén Itzá, Copa, Kalakmul Y UxmalPero sitios tan nuevos y casi desconocidos Ichgabal Y Bamul IIFue estimado con precisión como parte del Proyecto Ferrocarril Maya. Chichén Itzá: Nuevo panel interpretativo ubicado frente al Templo Inferior de los Jaguares. © Iná A otro nivel, cabe señalar que hasta el momento existen más de 1,300 cuevas y “cenotes” (pozos de agua dulce) y más de 54 mil “bienes inmuebles” (caminos, paredes, pisos, viviendas, zonas residenciales, bases de pirámides, etc.) En su momento se recuperaron más de 1.220.000 piezas de cerámica y cerca de 1.900 hallazgos más (musas, platos, “metades”, herramientas de piedra, pedernales puntiagudos, puntas de flecha), que en muchos casos fueron entregados a restauración. Entre las obras más interesantes descubiertas recientemente en Chichén Itzá se encuentra la Cabeza de Serpiente con Corona de Plumas, que incluye la cabeza de un guerrero con casco, una escultura antropomorfa con influencias de las culturas del centro de México y “marcadores” para los campos. para el juego de pelota, que representa a dos jugadores. Cabeza de guerrero encontrada en Chichén Itzá. © Iná Como suele ocurrir con iniciativas de esta magnitud, varios grupos, típicamente ambientalistas y partidarios tribales, han criticado el proyecto del Ferrocarril Maya. En particular, señalaron el riesgo de graves daños medioambientales y de alteración del modo de vida de las comunidades indígenas, señalando que el ferrocarril circularía en una zona caracterizada por suelos calcáreos y sabanas o selvas tropicales, habitadas por descendientes de los mayas. . Una escultura encontrada en Chichén Itzá. © Iná Por supuesto, antes de la inauguración todavía es demasiado tarde para decir si todos los tramos y estructuras del ferrocarril están construidos de forma tan inteligente y respetuosa con el medio ambiente como esperaba en el pasado. Sin embargo, dado que la población de México crece en un millón de personas al año, y antes de la pandemia llegan al aeropuerto de Cancún 25 millones de turistas al año, está claro que sin el proyecto del tren maya estas tendencias habrían existido. Llevó a la construcción de una red de nuevas carreteras que dañarían los ecosistemas de Yucatán incluso más que los ferrocarriles. Palenque: Palacio. © Antonio Aimee En cuanto a la protección de los descendientes de los antiguos mayas, cabe señalar que estas posiciones, aparentemente proindígenas, en realidad son muy racistas, porque quieren convertir a estos pueblos en fósiles vivientes y, sobre todo, porque ignoran que, en primer lugar, Ante todo, son víctimas de recursos económicos y oportunidades de empleo insuficientes, Mayan Rail puede ser parcialmente superado por el desarrollo turístico que quiere crear.