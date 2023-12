“Después de Cuba vamos a México, por eso nuestra grappa crece con los cócteles”- Corriere.it

Uno Simone Caporale, quien inventó la receta del Nonino en el Atenas Bar Show, Con su Chips Club en Barcelona, ​​número uno de los 50 mejores bares del mundo.Otra es la influyente Monica Berg. Nonino dio una conferencia en Vinitali el 3 de abril sobre la versatilidad de las variedades individuales de uva. De nuevo Salvatore Calabrese, “el maestro de todos los bartenders italianos”. Los bartenders de Percoto son intelectuales que rodean el Premio Nonino, desde Giorgio Parisi hasta Claudio Magris, desde Fabiola Gianotti hasta John Banville y el hogareño Alton. “Nos gustaría que los beneficios fiscales en la deducción de los gastos de patrocinio se extendieran a las inversiones culturales y deportivas”, afirma Elisabetta. Las hermanas Nonino viven cerca de la institución. Ellos recuerdan Empezando por el padre en la cervecería, la madre recogiendo calabazas, mientras pesan el puente o hablando por teléfono los sábados mientras los demás niños juegan.. “Sí, somos del pueblo y somos auténticos en nuestra forma de trabajar”, ​​dice Christina. “Estamos orgullosos de ser friulanos”, afirma Elisabetta. “Desde pequeños trabajamos en la destilería, embotellamos miniaturas”, dice Antonella. Aún así, no beber: “Papá sólo nos dio el olor hasta que fuimos adultos. Es importante beber con responsabilidad”.

«La regla básica para que una empresa familiar funcione es una estructura empresarial clara – dice Christina. Debe evitarse la superposición de roles de los miembros de la familia que crean tensiones. Siempre hay dificultades, por supuesto, pero nos amamos y siempre encontramos una solución. La idea de que todos tienen que hacer todo no funciona. Es justo que cada uno sea juzgado por sus méritos y deméritos”.

Esto no es poca cosa en una institución que tiene 12 fotografías dedicadas a cada una de las hermanas, 24 a sus padres y ocho a sus nietos. Christina tiene tres hijos, Ciara, David y Francesca; Antonella tiene dos, Sophia y Gia; Isabel tuvo tres, Catalina, Beatriz y Costanza. “La edad varía de 17 a 38 años – dice Elisabetta – esperamos que se unan a la empresa. Todo esto fue posible gracias a los padres que nos apoyaron. Gestionamos tanto la carrera como el trabajo familiar. Tenemos suerte de ser tres hermanas.”

Capital

No hablemos de desbloquear capital: “La calidad no mira los informes trimestrales”, dice Elisabetta. En cuanto a adquisiciones: “No, si mantenemos este modelo. Los tres queríamos una familia y hicimos crecer la empresa”. Declaró la aparición de la abuela Sylvia, viuda y con hijos pequeños: era destiladora y regentaba un restaurante para mantener a la familia. “Una de las razones por las que mi padre llevó a mi madre a la cervecería poco después de casarnos fue porque mi madre estaba acostumbrada a trabajar. La feminidad de Nonino. Es evidente desde hace un siglo. “Dicen que apoyan el trabajo de las mujeres – dice Antonella – pero las estructuras no son suficientes para permitir que las mujeres trabajen . Un problema es el recorte de recursos de la Ley de Presupuestos para guarderías y apoyo a las mujeres trabajadorasA”.