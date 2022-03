Melissa Satta: “Pocos quisieran comprometerse conmigo. Boateng me dio…”

melissa satta En una larga entrevista con Mujer F habló sobre su vida amorosa, sus proyectos y la rutina normal de una mujer que trabaja y cuida a su hijo. Y que recientemente ha vuelto a encontrar el amor, después de la fea decepción de una ruptura con el autoidentificado Boateng. “Fallar”. Pero la ex Felina que fascina en las redes sociales tiene una rutina muy natural: “Carniceros, panaderos, verduleros… siempre hay que revisar las cuentas. La gente cree que no se revisa, pero yo reviso”. La modelo cuenta cómo la fabricación de pañuelos en Striscia la Notizia era una escuela de la vida real: “Fue una experiencia de vida que elegí hacer y me enseñó mucho: no solo bailar, sino también moverme frente a la cámara y trabajar con profesionales de la televisión. Aprendí allí durante cuatro años en la universidad”..