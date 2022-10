Libra, sé más disponible en familia: Tu horóscopo de hoy sábado 1 de octubre

Blackbeard Tower hoy, sábado 1 de octubre

Aries. 21/3 – 20/4

Con Venus en oposición a Júpiter en tu signo, deja tus dudas a un lado y ni te lo pienses. Aclarar los malentendidos que puedan surgir con la pareja. En las relaciones sentimentales, sería mejor tratar de controlar el estrés y el mal humor.

buey. 21/4 – 20/5

Si se siente cansado y aburrido después de un duro día de trabajo, manténgase ocupado. Llama a un amigo o acepta una invitación valiente. Hazte amigo de gente nueva con la que puedas compartir tus intereses y aficiones.

mellizos. 21/5 – 21/6

Lamentablemente, la luna anti-Marte te causa algunas molestias. Te espera un día bastante distraído. No se apresure. Tendrás algunas cosas que aclarar, pero no te dejes engañar y no discutas nada.

cáncer. 22/6 – 22/7

Trate de crear una atmósfera de mayor colusión y cooperación con colegas o asociados. Y sobre todo, ¡no ves sombras donde no hay sombra! No podrás controlar el torbellino de emociones que sientes cuando conoces a esa persona…

León. 23/7 – 23/8

Gracias a Venus en sextil, tienes una capacidad creativa asombrosa. Aprovéchelo al máximo y obtendrá una ventaja gratificante en el negocio. Solo experimentando una mayor armonía con tu ser amado podrás demostrar todo tu amor.

Bakr. 24/8 – 22/9

Con la luna malévola de hoy, no dudarás en aceptar o no un programa familiar que no termina de convencerte. No será fácil en la profesión conciliar las necesidades de los demás con las tuyas. Sea más cooperativo.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

En la familia, asumiendo que se dispone de una actitud conciliadora, encontraréis que facilitáis la comprensión y la tolerancia mutuas. Venus es lo opuesto a Júpiter: se necesita una actitud más comprensiva con quienes te rodean.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Incluso si Saturno es tu enemigo, no te abandones ahora: todos los esfuerzos dedicados a grandes proyectos serán anulados. Después de la fase de ansiedad que provocó las peleas y la separación, las cosas irán por otros caminos.

Sagitario. 23/11 – 21/12

Con los aspectos que dibuja la Luna en el signo, sigue los programas ya establecidos y no te dejes distraer por propuestas que pueden resultar contraproducentes. Puede poner sus ideas en acción y avanzar activamente con visiones de largo alcance.

Capricornio. 22/12 – 20/1

El paso de Plutón por tu cielo promete un fuerte liderazgo creativo y la posibilidad de aprovechar las buenas oportunidades que se te presenten. Júpiter, Ley, Contra: No te metas en asuntos legales y evita firmar contratos poco claros.

Acuario. 21/1 – 19/2

La luna de hoy en un hexagrama a Saturno sugiere que esperes la ocasión más adecuada en la que puedas decir y hacer las cosas correctas en el momento adecuado. Podrás mostrar tus cualidades y serás recibido, sin obstáculos, por el reconocimiento de tus méritos.

pez. 20/2 – 20/3

Si te sientes un poco deprimido, culpa a la luna cuadrada por poner a Neptuno en tu contra. Pero no te desanimes, al contrario, saca potencial y talento. La luna es negativa, pero sabrás dar el paso más adecuado para resolver negocios valiosos y competitivos

