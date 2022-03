Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 02/03/22

Si hay dos categorías intocables, en un estudio hombres y mujeresLas madres son valientes y las señoras de más de 70 años. Casi no soporto a las dos, por lo general.

Parece que todo lo hacen ellos mismos, que son todos suyos y que solo tienen sus intenciones serias, justo ahí en el medio. Casi deberíamos agradecerles si amablemente intervinieron por su ilustre presencia en este incómodo estudio. ¡Ay de él la mitad, o de lo contrario abre el cielo.

Pinocia della GiovannaPor ejemplo, tiene 80 años y es tan linda, bonita y de una manera que me recuerda a ella. Katia Ricciarelli. La misma modestia, la misma educación, la misma humildad en el trato con los demás. Y el mismo respeto hacia el interlocutor sobre todo.

Están tan abrumados por su inconmensurable ego que ni siquiera se dan cuenta de que son agresivos, traicioneros y traicioneros cuando, para responder a las críticas legítimas, se declaran en huelga a propósito donde saben que les hará más daño. La cantante lo ha hecho mil veces Página principal subordinar novia vip 6Y yo también hice eso La Pinocia Cuando estaba dispuesto a señalar que el anciano tenía problemas digestivos Alejandro Rossa Solo porque se atrevió a tomar nota sobre el tema de las vacunas. alucinación.

Pueden decir todo ese repollo que se le pasa por la cabeza (después de todo lo que dice también afonzo, que es justamente el lujo que te puedes permitir, una vez que has llegado a cierta edad…), pero pobre de corresponder porque entonces te falta el respeto. “Tengo 80, eso es suficiente! Estoy experimentando todas estas cosas aquí, ¡no puedo soportarlo más!“. ahi esta¡muy fácil!

Cero lógica, cero tacto y sobre todo no ser autocríticos teniendo en cuenta que ellos también pueden cometer errores (¡y evitarlos si los cometen!). Todo debe dárseles, en virtud de esa edad venerable que -desgraciadamente- es incompatible con la sabiduría y la humanidad.

Qué entonces, quiero decir. La Pinocia Hoy estaba ansiosa por enfatizar que ella y Alejandro “Estuvimos juntos durante seis meses, vine a Roma con el propósito de encontrar a alguien que me ame y la encontré.Entonces, ¿por qué sigues en el programa si has logrado tu objetivo y todos están tan mal que no pueden esperar?para crear discordia“?

En cuanto a las madres valientes, una María de Filippi Me gusta abundar y darnos federica arversano Aunque ya tenemos una pieza como los ’90 Ida Plátano. es decir “Tengo tantas responsabilidades que no puedo vivir las cosas sin preocupacionesNo creas en esta vida en la que ni siquiera puedes correr por los prados y recoger margaritas porque tienes un bebé.

Está lleno de madres que trabajan, crían a sus hijos y experimentan las alegrías y decepciones de la vida como nadie. Pero no rompen el mar*ni como estos dos, santodio. Ellos parecen ser los únicos en el mundo con responsabilidades, y los demás somos una masa de charlatanes irresponsables que no hacen un bate de la mañana a la noche. Parece que solo ellos tienen miedo de volver a sufrir, y los demás disfrutamos como locos tomando los polos de frente en su lugar. Y parece que la protección que echo de menos hay que garantizarla a los pandas, a los pobres, y por otro lado, se puede considerar que nos faltan los hijos de la sirvienta.

asistencia entre Ida Y el Alejandro Vicenanza Soy un apasionado de la conferencia de física cuántica, soy honesto. Pero -dado que ninguno me parece estar sumido en todo este sentimiento, a pesar del cambio que profesa- ¿puedo decir que me parece el más razonable de los dos?

Más de una razón Ida Ella es madre, pero después de veinte días conoces a un hombre, considerando también el pasado que tienes en este estudio, puedes convertirte en un extraño si no viene a Brescia de inmediato, si no te declara algún tipo de amor. y si no hace palabras rimbombantes sobre la familia Molino Blanco ¡Quién sueña contigo pero agradece que alguien todavía tenga algún enredo sin estar cegado por solo una sed de visión, en cambio!

que árbol de plátano Ni siquiera darse cuenta de que uno puede tomarla por el culo tan fácilmente como desarmarla, simplemente siguiendo sus indicaciones veladas. Se disparan dos o tres oraciones sobre el efecto de las oraciones que tanto ama, la llaman por video a las 3 de la mañana y la arrojan a su tienda para colorear en el trabajo. Lo giras bien, obtienes las dos portadas de la revista que tanto anhelabas y luego ves quién la ha visto.

El polo si hay que tomarlo tomarlo de todos modos, en la vida. Pero, si yo fuera tú, preferiría que alguien caminara con pies de plomo, en lugar de engañar a dos de una sola vez.

Video del episodio: apuesta completa – Inhibición de Pinocho – Massimiliano: “¡Nadia, te amo!” – Massimiliano y Nadia: El primer baile – Ida y Alessandro: la comparación – Ida y Alessandro: la singularidad entre la duda y la certeza – María: “Alessandro pero si está con Ida…” – Stefano: “Me gustan los dos…”