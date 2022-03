“Sordy me dijo que parara, Amadeus nació en un momento de crisis” – Corriere.it

para Valerio Capelli

El humorista se lo pasa en grande y se lo dice a sí mismo, retomando su carrera

max tortura Comienza y nunca termina. Estamos hablando de su longitud. ¿Cuál es su tipo? Contamos con una ayuda excepcional, La mitad en palabras de Carlo Verdoni, que fue amigo suyo y que trabajó con él: ‘Max es un hombre de una genialidad absoluta, que no te lo esperas y viene cuando lo sacas de contexto. Se quita, se oscurece y luego se le ocurre una pregunta genial: ¿cómo diablos sucedió eso? Es muy sensible, solitario, bueno, conservador.. Un hombre de otro tiempo.

Max, ¿cuánto mide?

“Uno y 97”.

Él es el único representante con el que pueden contactar a Su Alteza. ¿Era una discapacidad?



“Al principio sí, aunque intentaba no intimidar a mis compañeros, poco a poco evité convertirme en un atributo, no incluí la altura en una película. Trabajé un poco el cuerpo, sin moverme de una altura, con gestos calculados: si extendía los brazos, me hacía muy visible».

En una escena de Vita da Carlo, la hermosa serie autobiográfica de Verdun, pensaron que era Christian de Sica.

“Ahí lo hacemos nosotros mismos. Carlo quería que nos refiriéramos a nosotros mismos a través de una frase célebre. De hecho, pensaron que yo estaba equivocado de Sica, y me sentí halagado. Tan pronto como firmé para firmar su nombre. Cuando le dije a Christian, comentó que ambos tenemos ojos tranquilos. No tengo ningún problema con las fotos si no me reconocen. antes carlo me llamo Solo se vive una vezLa película ha sido pospuesta y no sé cuántas veces por el Covid. El calor de nuestra amistad brilla a través de él también”.

Es la primera de la segunda fila, ahora está ganando muchos puestos, y tiene un potencial que aún está por descubrir.

«El primero de la segunda fila… espérame para firmarlo, lo considero el mejor cumplido que he recibido. Pero eso sí, vivo todo como viene. Ahora noto la continuación del trabajo que no tenía”.

¿Cómo empezaste?

“En una discoteca en Roma, donde interrumpieron la música para hacerme hacer Corrado. Sin querer, recibí una ronda de aplausos. Lo considero mi primer show. Yo tenía 18 años”.

¿Era esto lo que quería hacer de niño?

“Sí, aunque luego estudie arquitectura. Cuando era niño, me decía a mí mismo: ¿Por qué estás sentado en el sofá y no ahí, en la televisión? Vengo de una familia de artistas. Mi padre era gerente de hotel y era muy querido, y se fue muy pronto, y afortunadamente tuvo tiempo de verme en el teatro; Papá imitaba a todos sus compañeros de trabajo, apodaba a cualquiera que cayera en el rango. Mi hermano es un gran cantante, tiene 57 años y lo veo bien. La voz mayorTiene un tono perfecto, no tiene que buscar el que le envidio tanto. Mi hermana canta bien y su hija, mi sobrina Manuela Lanobel, se está haciendo un nombre, y también lo pueden ver en YouTube”. READ “Ganaci me visitó en la clínica e hizo una película con Siffredi. ¿la banda? Nunca rompió »- Corriere.it

Ella toca el piano.

“Lo tengo en casa a mi lado. Es como una mujer hermosa, si no le haces caso ya no se para en la cola, y si lo dejas ir te dice: ¿Qué te parece? , ¿después de tres meses te quedarás aquí y estás jugando conmigo como si nada hubiera pasado?”

¿Es cierto que querías ser el líder de una banda?

“Sí. Amo a Riccardo Moti porque tiene una visión humanista universal de la música, y entendemos que hay un mundo detrás. Además de su intensidad, es una broma”.

¿Cuál era la forma de los primeros adolescentes?

“Los domingos íbamos a almorzar a Castelli Romani, que era un lujo, y había mucho en la mesa, y también estaba la tía Giannina. Éramos felices y no lo sabíamos. Papá nos esperaba debajo de la casa con las puertas abiertas de su Fiat, del cual estaba muy orgulloso. En el camino escuchamos gran variedadCuando volvieron los partidos: La radio fue la campeona absoluta. Hice la radio, una escuela formativa maravillosa”.

Pronto nacerá su famosa tradición.

“No hice mucho, nunca me sentí imitado, comencé a hacerlo para complacer a mis compañeros de viaje en las giras teatrales. Se nota que dejaron huella. Luciano Rispoli, Celentano convertido en emblema al hablar con un acento romano un tanto improbable. Entonces Alberto Sordi madurará”.

¿Alguien está enojado?

“Hubo quienes se sintieron ofendidos de que Alberoni vistiendo la manta fuera un signo de vejez, en realidad era una cita de una de sus famosas películas, yo se que tu sabes yo se. Me dijo: Estás bien, pero mejor te detienes. De él, me convertí en ayudante de obra en Su inocencia de no cometer el crimen.. Estábamos en estrecho contacto con el grupo, palmeaban a todo el mundo, en ese momento no había grabaciones digitales, el metraje se mostraba en una especie de videograbadora». READ GF Vip: Miriana se luce con Nicola

cesarme?

“Me trajo una popularidad a la que no estaba acostumbrado. Me di cuenta cuando la gente empezó a saludarme desde las ventanillas de los autos toda la noche. En las series largas hay un problema de hacer seis o siete escenas por día. ¿Cómo memorizas las líneas? Tengo una gran memoria fotográfica, leo y me quedo absorto, el sentido de lo que digo.

No sólo explicó la comedia de Vanzina y Neri Parenti…

“Los hermanos D’Innocenzo han confiado en mí en dos de sus tres películas, suficiente tierra Y el malas historias. en mi piel Cuenta la increíble historia legal de Stefano Cocci; Agradecimos a sus familiares por la frugalidad y el respeto con que nos trataron. Noto que hay una mayor apertura que en el pasado, se pasa mucho de los papeles cómicos a los papeles dramáticos, hay intersección, y somos más libres».

¿Está el cine menos centralizado?

“¿Por los recibos perdidos? En mi vida sigue siendo una experiencia esencial, incluso en el más simple movimiento de los labios que pienso cinematográficamente”.

Salió de la pluma del actor.

“Como sé dónde me puedo expresar mejor, si hay cosas que me caracterizan mucho, las evito”.

Fui invitado habitual en Rai2 con Sergio Rubini, Giovanni Veronese y Alessandro Haber: ¿Por qué salió tan mal?

“Tal vez fue el período de tiempo equivocado. Sin embargo, nos divertimos mucho. No tenían idea de lo que iba a decir”.

Max, ella cede a la idea de mantener su ego a raya.

“No tengo muchos amigos de verdad, uno de ellos es Carlo Verdone, bueno, puedes contar con él”. Se detiene, sonríe: «No solo por consejo médico, se lo da a muchos. Para el ego, supongamos que me posiciono como un observador en relación con lo que me sucede”.

Fue asistente en un partido de fútbol.

“En el Estadio Olímpico para celebrar el 80 aniversario de Roma. 2007».

¿Los fanáticos llaman cornudo al árbitro asistente o es un privilegio arbitrar?



“Fue una fiesta, una velada. Estaban todas las leyendas. Falcao, Totti, Bruno Conte, Picchio de Sisti, Carlito Ancelotti y el bombardero Bruzzo. Y el capitán Totti. Estaba Gigi Proiti y Sabrina Ferrelli Lando Fiorini cantó su himno y Lino Banfi le dedicó un poema a la afición.Fui asistente de Antonello Vasari, el árbitro fue Claudio Amendola. READ "¿Es cierto lo que pasó hoy en la liga?" - Gratis todos los días

Cierto es que el extraño pájaro charrán, en el restaurante, come siempre los mismos platos¿Tú?

“Con Vasari fui a comer pizza, con Amendola Rigatoni alla Carbonara, con Enrico Bertolino ravioli”.

Está en vigor en los años sesenta.

“He tenido más de lo que pensaba, afirmo que la vida normal es un hermoso logro. Estoy caminando por dentro scooter, Tráfico en Roma no sé qué. Pero recientemente, debido a las dolencias de la edad, me rendí y también compré un automóvil. La planificación de la vida ha cambiado, los proyectos a corto plazo. Si un amigo pide verte el viernes, le diré. Nos comunicaremos contigo el viernes. Navega en el horizonte, aprovecha el momento. Si no me contactan para un proyecto, no se asuste más”.

En la tradición, nos olvidaríamos del inspector Derek y Amadeus.

“En realidad la primera fue para Gianni Morandi: canté Está lloviendo Detrás de la puerta de mi dormitorio. Mi mamá me hizo actuar para sus amigos. Era tímido, debía tener 10 años. La vi en Sanremo y me encantó. Amé a Drusilla, la seguí desde el principio, en el festival me aclaró un término hermoso: la singularidad de cada uno de nosotros».

¿Pero Derek?

“Bueno, crecí en la televisión La ira del caballo del oesteY el Mork y Mindy Con Robin Williams y Derek: Esta loca flema para él… pero sabía desde el principio cómo resolver casos, luego la oficina Spartan tan lejos de la riqueza de las series de televisión estadounidenses, el color granulado… en un impermeable y llévalo a la tele».

¿Y qué?

«Tradición de Amadeus… Estaba en Otranto, en el paseo marítimo, frente a un plato de espaguetis con mariscos, tenía 38 años y comencé a preocuparme, no llegaron más propuestas. De repente grité en la voz de Amadeus, su línea en el programa. el legado: ¡Hemos llegado al momento del shock! Presenté esta idea en la televisión, en un Rai 2 a un Bulldozer, y funcionó. En el dibujo, me dirigía a un desafortunado competidor con preguntas absurdas e improbables. Todo comenzó con una broma repentina que se me ocurrió en un momento difícil, frente a ese espagueti”.

Vemos que Carlo Verdone tiene razón cuando se pregunta: ¿De dónde salieron estas ideas?