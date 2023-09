Mediobanca es testigo del desastre salarial italiano: “El poder adquisitivo se desplomó un 22% en 2022. Pero los beneficios industriales aumentan un 26%”.

En 2022 La industria italiana pudo resistir el impacto de la inflaciónCon un volumen nominal de operaciones creciendo un 30,9% 0,6% en términos reales. No se puede decir lo mismo de Trabajadores que son “el elemento más expuesto a penalizaciones en términos de poder adquisitivocon una pérdida estimada de alrededor en un 22%”Esto se debe a que el costo unitario promedio de los empleados aumenta. sólo 2%. Así lo revela el área de investigación de Mediobanca en su encuesta anual sobre las grandes y medianas empresas industriales y terciarias italianas. Un estudio que incluyó a 2.150 empresas que representan el 48% del volumen de negocio industrial. Quién sabe si al presidente de Confindustria le sonarán o no los oídos Carlos Bonomi Que no pierde la oportunidad de recordarnos los generosos salarios que pagan sus afiliados. Quien sabe si no motiva Sindicatos bastante inactivos Golpear con mayor determinación.

Sin embargo, escribe Mediobanka, En 2022 Empresas industriales y terciarias italianas “Definitivamente tuvo un desempeño positivo” en términos de márgenes y rentabilidad, con Los beneficios aumentaron un 26,2% El valor añadido aumentó un 7,7%. El margen operativo neto aumentó un 21,9% Mientras que el beneficio bruto antes de componentes extraordinarios registró un +9,6%. El retorno de la inversión (ROI) mejoró del 6,5% al ​​6,9%, mientras que el retorno del capital (ROE) mejoró del 6,4% al 7,7%.

El hecho de que los trabajadores italianos sufran gravemente por la inflación (a diferencia de sus empleadores) no es nuevo, pero los datos de Mediobanca ponen un contraste impresionante sobre el papel. Partimos de una situación salarial que ya es muy baja. Italia es el único país de la OCDE donde los salarios son más bajos hoy que hace 30 años. Esto ya era así antes de la reciente ola inflacionaria, y aún más hoy. La propia OCDE ha informado que los empleados italianos son los más vulnerables a las sanciones en términos de pérdida de poder adquisitivo. Los sueldos se mantienen iguales o aumentan ligeramente, mientras que los precios de los bienes de consumo aumentan mucho más. El resultado, simple y llanamente, es recortar los salarios, que es lo que han hecho las empresas italianas en los últimos años. Las constantes llamadas del Gobernador del Banco de Italia no ayudaron Ignacio Vesco Exigen que los aumentos salariales sean moderados, por temor a que los salarios más altos contribuyan (hasta cierto punto) a impulsar la inflación. Sin embargo, Visco parece haberse perdido algunas reuniones en el Banco Central Europeo. Hace algún tiempo, Frankfurt descubrió que la inflación se debe en gran medida a que las empresas optan por aumentar los precios en mayor proporción que los costes. Por lo tanto, el alcance del riesgo de un “aumento repentino” entre precios y salarios se ha reducido considerablemente. El Fondo Monetario Internacional llegó a la misma conclusión.

Mediobanca demuestra en su estudio que ha llegado un fuerte impulso en los ingresos De la industria en el sentido estricto de la palabra (+36,2%), que se benefició de la contribución de las actividades Petróleo y energía, el incremento neto se detiene en el 15,3%. Fuerte enfoque para Empresas energéticas controladas por el estado hImpulsó las ventas de las empresas públicas (+57,8%), que duplicaron con creces las ventas de las empresas privadas (+22,2%). La dinámica de Tasa de rotación del sector terciario (+9,7%) Representado principalmente por distribución minorista (+7,9%) y telecomunicaciones (-0,3%)), Transporte (+20,5%) Radiodifusión y televisión (-7,3%). Ajustado por inflación El crecimiento de los ingresos reales cae al 1,4% para la industria en sentido estricto Y el 1,3% para el sector manufacturero, ya que el crecimiento en el sector alimentario disminuye del 16,3% nominal al 0,9% real. Pero hay quienes también obtuvieron buenos resultados en términos reales, por ejemplo Moda (+18% procesamiento de cuero, +14,8% prendas de vestir, +9,7% textiles)Electrónica (+10,6%) y farmacia y cosmética (+9,7%). Total y +8,5% en el exterior.

Los que más sufrieron, en términos reales, a pesar del crecimiento del volumen nominal de operaciones, fueron Sectores intensivos en energíaEl cual se vio más afectado por la subida de los precios del gas y la electricidad. sector minero Perdió un 3% en términos reales (+19,7% volumen de negociación nominal), Productos químicos un 2,2% (+20,3% nominal) mientras que productos de construcción un 1,6% (+18,9% nominal). Dentro de la producción industrial, observamos el desempeño, en términos reales, de la cadena de suministro Made in Italy (+3,8% de la facturación total, +5% transfronterizo), lo que confirma la creciente apreciación de la producción italiana, especialmente en los mercados exteriores.