“Me valoraría en 5 millones, pero entonces De Laurentiis…”

la gente jasurik Hace unos meses dijo que el Napoli no vendería a Lobotka por menos de 40 millones de euros: “ Podría valorarme en cinco millones (risas, editor), pero De Laurentiis me perseguía. Claramente tiene una opinión diferente sobre este asunto. El mercado es simplemente así: se venden jugadores por 120 millones, que, en mi opinión, son cantidades muy altas para un futbolista. “No puedo entender las enormes cantidades”..

Lobotka explicó: “Las celebraciones fueron hermosas, es difícil expresarlo con palabras. Los napolitanos son conocidos por el hecho de que el fútbol lo es todo para ellos. Fue genial, todos disfrutamos del ambiente. Al menos me dejaron la ropa interior. Después de la victoria sobre el Udinese, los aficionados entraron al estadio, nos quitaron todo y no dejaron nada más que mi ropa interior. Uno de ellos llevaba un zapato y el otro otro. Yo digo: te los doy, ¡no hay problema! Casi me arrancan la pierna, se lo llevan todo, las espinilleras, la camiseta. Tres días después, jugué otro juego y pensé que no tendría nada con qué jugar. “Qué éxtasis tan primario”..

Lobokta, Nápoles y los napolitanos: fortalezas y debilidades

Lobotka también habló de lo que le gusta y lo que no le gusta de Italia y Nápoles: “Aún tengo que acostumbrarme a la forma en que conducen allí. Tanto si te gusta el Nápoles como si no, no hay término medio. Hay más suciedad y el tráfico no es ideal, pero, por otro lado, me gusta la mentalidad: son amigables y con los pies en la tierra. Hay comida excelente, ¿qué puedo hacer? Tienes Capri, las islas y el mar. Cuando os reunáis a las cinco de la tarde, debéis preguntar si es hora normal o hora napolitana. No tienen prisa ni están nerviosos. “Justo detrás del volante”..

Finalmente, Lobotka reveló: “Invierto alrededor del 15 o 20 por ciento de mis ingresos en fondos de inversión para rentabilizar el dinero, y también es una ‘pensión’ después de mi carrera futbolística. Invierto una parte en bienes raíces en Eslovaquia Y en el extranjero “¿incluso en Italia?”, sino en España, en Canarias. También he invertido en el fútbol y en el club. PodbrezováQue juega en la Primera División eslovaca. Ya lo sabía Vladímir SotakEl presidente del club y copropietario del club, así como el director general del club. Mir Poliachek. Me convencieron de su estrategia, su filosofía, con qué entrenador, cómo quieren jugar y hacia dónde se dirigen en el fútbol”..